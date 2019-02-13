【華冠投顧】《被動元件》果然上演噴出好戲 繼續鎖定「低基期轉強股」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提醒「今日大盤要繼續走出類似前兩天的強攻走勢比較有難度，只是在台股人氣已回籠的情況下，短線震盪對多頭架構影響有限」。

在美股、亞股同步大漲背景下，今日大盤表現一如預期相對弱勢，逆著國際盤 - 7 點，不過代表內資態度的 OTC 指數仍 + 0.98%。

今日台股無法趁著國際盤大好而一舉突破去年 12/3 高點 10148 點，市場更有一些分析認為這是主力藉由利多高檔出貨，不過昇楷要請大家無需過於擔心，過頸線打出 "大Ｗ底型態" 將是遲早的事。試想，就算是主力要出貨好了，多施一點力拉過頸線作出底形，讓技術性買盤也跳進來，豈不是更好出貨？這個位置故意示弱反倒說明行情還有得玩。

＜被動元件族群＞

年前反覆提醒大家「被動元件」低量整理沉澱籌碼已久，無論短線或波段都是市場逐漸遺忘的「低基期」族群，加上具有「高殖利率」題材，是抱股過年的絕佳選擇，重點是 "該買誰呢?"

1/16 贈送強股秘笈【搶賺年終過好年】，有拿到手的好朋友都看到精挑 3 檔被動元件股《8163 達方、6173 信昌電、3026 禾伸堂》，這些都是學員抱過年的持股，也都列入【年後多方口袋名單】，同時新增國巨集團旗下的《2456 奇力新》。(因為年前低量整理時法人悄悄吃貨，這是昇楷挑股抱過年的重點)

假如你錯過這 2 次強股秘笈，年前 "盤後影音" 甚至明著提醒「如果 "被動元件" 真不知道該挑哪一檔抱過年，那就直接買指標股《2492 華新科》」。

即便大摩二度看壞，昨日高盛也跳出來唱衰龍頭《2327 國巨》及台廠被動元件，但昇楷提醒大家，正如當初被動元件族群的頭部是在外資極力吹捧下形成的一樣，國巨於外資看衰背景下打出底部，反而具備更堅實的基礎。

結果是，年前買股票，年後數鈔票，推薦給大家抱股過年之持股，《8163 達方》率先挑戰年線，《6173 信昌電》連拉兩根漲停，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日連袂鎖漲停，《2456 奇力新》表現較弱，"只" 漲了 9.06%。

先前已分析過，就台股多方控盤者的角度而言，拉抬被動元件族群最容易凝聚人氣並帶動大盤滾量，多頭派對缺不了這個族群，加上《2492 華新科、6173 信昌電》昨天都捎來不錯的 1 月合併營收，因此後市依然可期。

＜操作策略＞

台股封關前，昇楷佈局重心集中在低基期且籌碼默默凝聚之個股，所持的理由很簡單，假使春節期間國際股市表現不佳，那麼年前就已經大漲的個股自然修正壓力較大，還沒表態的個股下檔風險較小。反之，如果春節期間國際股市表現亮眼，年前刻意壓縮清洗浮額的個股正可藉勢發動。

開紅盤才短短三天，這個策略已獲得了豐碩戰果，尤其今天更是明顯，盤面的強勢股排行中，十檔有接近九檔都是低基期的個股，弱勢股排行中則十之八九都是高基期的股票，暗示市場資金有從高基期股換股到低基期股的趨向。

目前盤面的低基期股紛紛拉出漲幅，不過還是有一些法人悄悄佈局的族群尚未輪動到，歡迎加入昇楷投資園地，即時掌握潛力股的表態時機。

＜強弱勢股＞

今日強勢股仍以內資族群掛帥，除前述被動元件族群外，矽晶圓也續強，《5483 中美晶》、《6182 合晶》接棒漲停鎖死，《6488 環球晶》、《3016 嘉晶》、《3532 台勝科》連續攻高。

今日弱勢股則多屬高基期股的回檔，像是《1515 力山》、《6176 瑞儀》、《3596 智易》、《8016 矽創》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。