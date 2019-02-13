漢來1月營收創同期次高 農曆年節加持 2月業績有望維持高檔

在漢來海港創始店改裝效應加持下，漢來 (1268)1 月營收 3.68 億元，月增 8%，年增 17%。漢來表示，海港創始店改裝後業績大幅躍升，成長幅度接近六成，帶動 1 月營收創下同期歷史次高，僅次於 2017 年有農曆春節的 1 月 3.93 億元。從甫結束的 9 天春節連假消費力道來看，2 月業績應可持續強強滾。漢來指出，1、2 月一向是餐飲業一年當中的最大月，除了有中國年的長假，還有企業的尾牙和春酒加持。漢來美食旗下的兩個宴會廳，1 月營收加總也比去年同期增加超過 20%。



而漢來金雞母漢來海港，也將首度跨出海外展店，漢來提到，與泰國 CP Group 正大集團合作，採合資方式經營之集團第 10 家「漢來海港」餐廳預計於 2 月 20 日於曼谷開出，將大型海鮮百匯自助餐廳的成功經驗複製到泰國最新、最夯的購物中心暹羅天地 - 曼谷 ICONSIAM 河岸綜合購物商城。



目前漢來海港餐廳在台灣有 7 家連鎖據點、上海 1 家與西安 1 家，全年品牌營收不含上海店超過集團總營收的五成，是漢來美食集團旗下最重要的「金雞母」，雖然曼谷新店初期僅貢獻技術及品牌授權收入，但已邁出國際化佈局的第一步，預料對集團的形象與經營格局有相當大的助益。



除插旗泰國擴大國際版圖外，為強化市場競爭力，提升客人享用自助餐的消費體驗，漢來美食集團從去年便著手開始漢來海港餐廳的「三代店」改裝工作，去年 11 月完成了創始店漢來店的大型改裝，大幅提升業績，12 月立刻刷新開店以來同期最高營收，寫下新紀錄，成功將單點高檔餐廳菜式、服務與氛圍融入吃到飽 Buffet 餐廳中，提高競爭門檻並引領食潮。



展望 2019 年，漢來表示，展店腳步不會停歇，繼去年 12 月底大直 ATT 的全台第 4 家名人坊高級粵菜餐廳開幕之後，預計今年第二季將繼續加碼台北，開出第 5 家名人坊，為集團營運再添柴火。此外，漢來上海湯包及籌備多時的新型態火鍋品牌也都已排入今年的展店時程中，屆時將為營運動能續添柴。