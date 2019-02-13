餐飲業喜迎旺季 雅茗1月營收創新高 漢來美食史上第3高

餐飲業喜迎傳統年節和尾牙餐飲旺季，漢來美食 (1268-TW) 公布 1 月合併營收達 3.68 億元，寫下單月第 3 高的好成績，雅茗 - KY(2726-TW) 更是衝上 2.51 億元，創歷史新高，展望 2 月，由於有春節連假消費力道帶動，可期待餐飲業者業績成長動能更為強勁。

漢來美食 1 月營收 3.68 億元，月增 8.22%、年增 17.37%，主要是因海港創始店改裝後業績大幅躍升，年增近 60%，挹注整體業績。

漢來美食也說明，1-2 月一向是餐飲業一年當中的最大月，除了有中國年的長假，還有企業的尾牙和春酒加持，帶動漢來美食旗下的兩個宴會廳 1 月營收年增超過 20%。

雅茗 1 月營收 2.51 億元，月增 23.81%、年增 17.4%，雅茗則分析，營收創高主要是受惠旗下主力品牌「快樂檸檬」全球加速布局有成，大幅帶動加盟金和原物料收入，同時，「快樂檸檬」在中國市場既有門店升級後，有效帶動 1 月平均業績年增近 20%，並激勵各地區更多優質加盟商擴大展店和更新門店的需求。

此外，雅茗旗下高階茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」在大眾點評茶飲類口碑評價排名第 1，也獲獎無數，隨著既有店穩定成長以及陸家嘴新店開張，單一品牌 1 月業績也成長近 20%。

展望 2019 年，漢來美食指出，與泰國 CPGroup 正大集團採合資方式經營的第 10 家「漢來海港」預計於 2 月 20 日於曼谷開出，而第 2 季將繼續在台北開出全台第 5 家「名人坊」，再加上漢來上海湯包和籌備多時的新型態火鍋品牌均已排入今年的展店時程中，成長動能可樂觀看待。

而雅茗今年將持續強化營運系統、優化上下游供應鏈，快速加盟展店，目標集團總門店數較去年成長 20%，而年底前將有 30% 的現有門店完成升級。