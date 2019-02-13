鈺齊-KY產能穩定成長 1月營收創單月次高紀錄

鈺齊 - KY(9802)1 月營收維持高檔水位，達 12.33 億元，月減 3.43%，年增 34.78%，創歷年同期新高紀錄，亦屬單月營收次高 (僅次於去年 12 月營收的 12.77 億)。鈺齊 - KY 表示，在產能持穩擴增有成及接單排產暢旺之下，產銷營運成長動能無虞。此外，鈺齊 - KY 提到，為平衡淡旺季、提升稼動率，將積極佈局多元客戶，今年已拿下包含 Dickies、Black Diamond 及 Icebug 等 3-4 個新品牌，目前已進入量產階段，將推升今年營收持續成長。



而為分散生產風險，鈺齊 - KY 已逐步將生產重心移往東南亞，鈺齊 - KY 預計，今年下半年越南廠區產值將首度超越中國，目標則希望在兩年內讓中國、越南、柬埔寨三區鼎立，產值各占三分之一，整體產能則朝每年增加 10-15% 目標努力。