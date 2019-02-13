高盛：OPEC「震撼式」減產見效 正在推高油價上漲

高盛分析師 Damien Courvalin 等人在報告中指出，在石油輸出國組識及盟國俄羅斯的限制供應及需求穩定下，預期布蘭特原油將在第二季來到每桶 67.5 美元，距離目前的價位，還有 7% 的潛在漲幅空間。

由於投資人擔心頁岩油產出大幅增加，將會削弱石油輸出國組織及其合作夥伴的減產效應，加上貿易戰降低需求，使得布蘭特源油今年開年以來的漲勢在二月難以持續。

但高盛表示，投資人似乎對油價過度擔憂，全球經濟成長預期嚴重崩潰是沒有依據的，而且 2019 年的減產量已經高於預期。

高盛分析師指出，OPEC 核心產油國正在採取「震撼式」的減產戰略，超額兌現減產承諾。此外，在美國對委內瑞拉進行制裁後，委國原油的產量加整下滑；美國生產商也正在努力控制頁岩油增產。

周三，布蘭特原油價格一度來到每桶 63.06 美元， 1 月份該期貨價格上漲 15％，為 1980 年代後期以來同月最大漲幅。不過，布蘭特原油去第四季大跌 35％，即使目前價格反彈，仍較去年 10 月來到的四年高點下跌 27％。

布蘭特原油日 K 線圖。(來源：新浪財經)

沙烏地阿拉怕能源部長 Khalid Al-Falih 周二表示，沙國原油一月平均日產量 1020 萬桶，將上月減少約 35 萬桶，3 月將減少至 980 萬桶，較先前承諾的減產量，再下修約 50 萬桶；OPEC 今年一月原油日產量來到 3080 萬桶，減產 80 萬桶，激勵布蘭特原油價格一度上漲近 3%。

高盛表示，石油基本面改善正反映在庫存中，庫存下降的幅度已超出季節性的下降，而布蘭特原油期貨的近月合約價高於遠期合約價時，正顯示減產已見成效。。