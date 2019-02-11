油價多少才合理？埃及石油部長：每桶60至70美元

埃及石油部長 Tarek El-Molla 認為，為維持油市供需平衡，油價應控制在每桶 60 至 70 美元之間，才算合理。

台北時間週一下午 4 點 26 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.24%，至每桶 61.95 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.85%，至每桶 52.27 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

埃及並非石油輸出國組織 (OPEC) 成員國，但仍是中東地區相當重要的石油及天然氣生產國。

埃及計畫在 2019 年，將原油產量提升至每日 67 萬桶，但仍不及利比亞 (每日 92.8 萬桶)、阿爾及利亞(每日 100 萬桶) 等鄰國水準。

El-Molla 日前接受 CNBC 採訪時稱，如果油價大漲，恐有通膨之虞；若油價跌過頭，則可能影響投資意願。

El-Molla 指出，油市必須保持供需平衡，才能促進全球經濟成長，油價維持在每桶 60 至 70 美元，是最合理的。

El-Molla 亦稱，隨著科技進步，原油開採成本，也隨之降低。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

El-Molla 說，一旦減產幅度來到每日 120 萬桶，OPEC 將可達成預期效果。