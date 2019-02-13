能源盤後─貿易戰、政府關閉問題有望好轉 油價跟著股市漲

受到華盛頓應能避免本周政府再次部分關閉，以及對美中貿易協議持樂觀態度的推動，週二 (12 日) 油價隨著股市和其他大宗商品價格上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.91 美元，或 1.48% 至每桶 62.42 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.66 美元，或 1.26% 至每桶 53.07 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.71% 至每加侖 1.429 美元。

天然氣收高 0.026 美元，或 0.98% 至每一千立方英尺 2.668 美元。

美政府邊墻協議提升投資人風險偏好

由於有消息稱美國立法人員原則上已達成協議，結束長達數月的邊境安全斗爭，解除了投資人對部分政府關閉的擔憂，而穩定的經濟數據也安撫了市場對原油需求放緩的擔憂，使原油價走高。

瑞銀 UBS 財富管理大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 認爲，可能會出現阻止美國政府關閉的協議對風險情緒有利，而「原油市場本身是沒有具體的基本面消息」。

然而，美國總統川普週二卻還未簽署協議，表示還是有可能不會支持立法人員達成的共識，也給予再次政府關閉的可能性。

週二原油價格也受到美中談判有望好轉的支持。之前美中貿易戰也打壓了全球經濟增長前景和對原油需求的預期。本週雙方將在北京舉行高層談判，外媒稱談判代表本週都希望擬定一份貿易協議大綱，以便即將舉行的兩國峰會能成功。

OPEC+ 基本面

石油輸出國組織 OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

週二的數據顯示，OPEC 在 1 月產量大幅減少，原油產量較上月減少近 80 萬桶 / 日，平均每日減少至 3081 萬桶 / 日。大部分減產來自沙烏地阿拉伯、阿聯酋、和科威特，代表 OPEC 這次正在履行其協議的最新跡象。