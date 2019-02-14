EIA 報告美原油庫存飆15個月最高 明年將日產 1300 萬桶

最大石油出口國沙烏地阿拉伯表示將削減原油出口並進一步削減產量，油價週三 (13 日) 上漲 2%，但美國原油庫存增加，導致油市漲幅收斂。

美國能源資訊管理局最新報告稱，截至 2 月 8 日，美國原油庫存增加 360 萬桶，高於分析師預期的 270 萬桶。上週美國原油庫存增至 2017 年 11 月以來的最高水平，而煉油廠利用率減至 2017 年 10 月以來的最低。

油田服務商貝克休斯報告顯示，截至 2 月 8 日，美國原油鑽井數較去年同期增加 74 座，總計達 1049 座。

美東時間週三 (13 日) 下午 12 點左右，布蘭特原油期貨上漲 1.30 美元或 2.1%，至每桶 63.72 美元。此前一度觸及每桶 63.98 美元的盤中高點，但在數據公布後回落。同時，美國 WTI 原油期貨價格上漲 1.23 美元或 2.3%，至每桶 54.33 美元。

布蘭特原油期貨走勢圖。(圖：investing)

Bloomberg Intelligence 能源分析師 Fernando Valle 指出：「煉油廠利用率的大幅放緩，推動原油庫存的增加。美國原油期貨交割地庫欣 (Cushing) 原油價格下跌應會縮小與沿海原油的價差。成品油庫存增加是由於國內需求走弱，這可能是一個時間效應，應該會在未來幾週恢復。石油出口依然強勁，產量下降應有助於緩解供應過剩的問題。」

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週二 (12 日) 表示，3 月的日產量將低於 1000 萬桶，比其同意的目標低 50 多萬桶。

根據高盛的數據，美國對委內瑞拉進行石油制裁有可能使今年的市場供應量減少約 33 萬桶。

Samsung Futures 大宗商品分析師 Kim Kwangrae 表示，隨著投資者確認沙烏地阿拉伯將減產，且目前貿易緊張局勢升級的可能性較低，石油價格會進一步反彈。

Kwangrae 認為對美國原油庫存下降的預期增加市場樂觀情緒。

芝加哥 Price Futures Group 石油分析師 Phil Flynn 表示，由於外部市場，貿易協議的希望以及強大的道瓊斯指數，市場持續走高。

邁阿密 INTL FCStone 高級副總裁 Tom Saal 認為：「這有些看跌的報告幾乎沒有動搖市場壓倒性看漲的情緒，有關沙烏地阿拉伯的消息非常重要，因此市場對此反應更為重要。」

國際能源署 (IEA) 週三 (13 日) 在最新月度石油市場報告顯示，儘管石油輸出國組織 (OPEC) 的努力，以及美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，全球石油市場依然供應充足，今年的產量仍可能超過需求。

IEA 表示：「油價並沒有出現驚人增長，因為市場仍然在消除 2018 年下半年的盈餘。從數量上看，到 2019 年，僅美國的原油產量將高於委內瑞拉目前的產量。」

根據 EIA 數據，預計今 (2019) 年美國原油日產量將增加 145 萬桶，明 (2020) 年將增加 79 萬桶，達到日產 1300 萬桶。在美國頁岩油產量的帶動下，全球原油和成品油庫存增加，汽油煉油利潤會大幅下滑。