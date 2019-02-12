OPEC每日減產近80萬桶 油價漲逾2%

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，自今年起執行減產協議，1 月平均每日減產近 80 萬桶；受此消息激勵，今 (12) 日油價漲逾 2%。

台北時間週二晚間 9 點 39 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.29%，至每桶 62.92 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.25 %，至每桶 53.59 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

OPEC 及其盟國於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

今年 1 月，OPEC 平均每日減產量達 79 萬 7000 桶。

就總產量來看，1 月 OPEC 平均日產量為 3080 萬桶，低於去年 12 月的 3160 萬桶。

沙烏地阿拉伯 1 月平均日產量為 1020 萬桶，較去年 12 月減少約 35 萬桶。

沙國週二表示，3 月份開始，將把每日原油產量，減少至 980 萬桶左右，較先前承諾的減產量，再下修約 50 萬桶。

OPEC 預估，全球石油需求量，平均每日增幅為 124 萬桶，較前次預估值減少約 5 萬桶。

OPEC 稱，過去兩年，得益於經濟健康發展，全球石油需求高於預期；然而，2019 年全球經濟成長估將趨緩，使原油主要消費國的經濟狀態，成為決定油市前景的關鍵因素。