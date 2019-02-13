宸鴻與絲路基金入主JDI？外傳最高將砸800億日圓 JDI：尚未決定

根據日媒共同通信社在 12 日晚間的報導指出，中國與台灣的企業聯盟，有可能成為日本液晶面板大廠 JDI (Japan Display Inc.)(6740-JP) 的最大股東。中台企業聯盟對 JDI 的投資額，預估將達 600–800 億日圓，投資比例估計為 3 到 5 成。日媒認為，JDI 將透過中台聯盟的投資，強化競爭力來與韓廠抗衡。

日媒點名這個中台企業聯盟的成員，有中國國營基金「絲路基金」，以及 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 等其他企業。

報導中也指出，JDI 生產據點的重整等詳細內容，還尚未決定。但是公司的經營主導權將落入外資手中，在未來，JDI 在日本國內的據點也有可能遷移海外。

而 JDI 則在同 (12) 日晚間發出新聞稿，否認了共同通信社的該項報導。JDI 指出，「JDI 持續與數家公司洽談合作事宜，期望早日在合作上達成共識，目前為止尚無決定事實。今後，如果有需要公開的決定事項，將會儘速向外界發表」。

JDI 也在新聞稿中明白指出，在 2 月 14 日的第 3 季財報說明會上，並沒有預定向外界說明該公司接受外部出資的事項。否認了媒體的報導。

華爾街日報 (WSJ) 也曾在日前報導，指出相關人士透露 JDI 已與台灣觸控面板製造廠 TPK-KY 宸鴻，還有中國政府出資的絲路基金進行談判，以獲得資金上的挹注。而當時，絲路基金並未對該則報導作出評論。而絲路基金的一位代表在發給 WSJ 的電子郵件中提到，「我方公司從未與 JDI 接觸」。

JDI(6740-JP) 今 (13) 日在東京股市表現，日本時間 10:54 時股價持平。