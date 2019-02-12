華映切割子公司 對華映科技已喪失控制力

面板廠華映 (2475-TW) 今 (12) 日晚間召開重訊記者會，財務長黃世昌表示，公司已對中國子公司華映科技喪失控制力，已非母子公司關係，自去年 12 月底起，不再編入合併報表，但華映仍持股華映科技 26.37% 股權，仍是第一大股東。

黃世昌表示，依據 IFRS 規定，公司對華映科技已喪失控制力，至於喪失控制力的原因，是由於去年 12 月 13 日公司聲請重整和緊急處分後，總經理林盛昌辭去華映科技董事長和董事席次，目前華映在華映科技未擔任董事長和董事職務，沒有實質控制力，雙方交易合作關係也暫停，目前仍積極協調中。

雖然華映對華映科技喪失控制力，不過，黃世昌指出，目前華映仍持股華映科技 26.37% 股權，仍是其第一大股東。

華映去年前 3 季合併營收 202.1 億元，其中，華映科技及其子公司之營收為 41.6 億元，營收比重為 20.6%；前 3 季稅後淨損為 75.6 億元，華映科技及其子公司虧損為 20.6 億元，虧損比重為 27.2%。至於對華映科技喪失控制力，對本公司股東權益及損益的影響，仍在計算中。

華映先前因爆發財務危機，向法院聲請緊急處分與重整，桃園地方法院已於 2 月 1 日公告准許公司聲請緊急處分，自裁定公告起的 90 天內，債權人不得行使對華映的債權，且對華映的破產、和解或強制執行程序，應予停止。