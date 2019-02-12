〈第一金營運展望〉公股掀員工持股信託風潮 一銀擬替7500名員工規劃儲蓄信託

公股行庫掀起員工持股信託風潮，第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌今 (12) 日表示，計畫今年推動「員工儲蓄信託」，由員工與銀行每個月各自提撥固定金額，員工可自行將選擇投資基金、股票、債券或是信託，惟盈虧自負，替員工提早規劃退休生活。

根據第一金規劃，員工儲蓄信託採用等價提撥，也就是員工每月提撥多少金額，公司就提撥多少金額，每個月提撥金額以 1,000 元為上限，假設 A 員工每個月自行提撥 1000 元，一銀就提撥 1000 元到員工帳戶，等於間接替員工加薪。

董瑞斌表示，銀行目前共有 7500 名員工，一年提撥成本約 8500 萬元，且第一金政府股權結構穩定，因此就算將提撥金額全都拿去買第一金股票，也無礙第一金經營權，此案已獲財政部支持，相關流程通過後，今年就會實施，並追溯至今年 1 月。

董瑞斌表示，員工持股信託除了可以替員工儲蓄退休金外，也有留才功能，主要是員工儲蓄信託訂有「六年條款」，也就是員工如果辦理儲蓄信託後，如果沒有待滿六年就離職，就無法將公司提撥部分帶走。

目前公股行庫中，包括台企銀、兆豐金與合庫銀都有類似規畫，由銀行提撥固定比例金額，鼓勵員工投資公司股票儲蓄退休金，主要採取「只進不出」的原則，一來可以達到員工儲蓄效益，也有助於公股行庫鞏固經營權。