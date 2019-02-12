〈第一金營運展望〉第一金重拾獲利動能 每股股利上看1.2元 現金股息將逾1元

第一金控子公司第一銀行擺脫慶富案陰霾後，再度重拾獲利動能，金控去年稅後純益 173 億元，年增幅增加 12.31%，每股純益 1.4 元，法人估，第一金今年每股可望配發 1 到 1.2 元不等的股利，其中現金股息可望超過 1 元，如第一金今 (12) 日收盤價 20.6 元估算，現金殖利率約 4.8%。

不只股東受惠，銀行員工今年年終也很誘人，一銀 2018 年稅前盈餘 206 億元，不僅年成長 17%，也超越去年預算目標 201 億元，員工今年除了可領到 4.6 個月的年終外，加上超盈餘與績效獎金合計可望上看 6 個月。

第一金今天舉行媒體春酒，關於股利政策，董事長董瑞斌透露，一銀去年的預算目標為稅前盈餘 201 億元，不過銀行去年稅前盈餘約 206 億元，因此除了 4.6 個月的年終外，還會有超盈餘獎金與員工紅利，合計年終獎金可望高達 6 個月。

此外，第一金的獲利表現也可望反映在股利政策，董瑞斌透露，今年主要還是以配發現金股息為主，應該會比去年還好，但最後仍需董事會拍板核定。

在業務發展部分，第一金今年仍將持續拓展海外據點，瞄準美國、歐洲與東南亞，一銀總經理鄭美玲表示，其中北美一口氣將增設 3 個據點，包括美國子行「美國第一銀行」轄下增設兩間分行，其中 Chino Hill 分行預估今年第 1 季開業，舊金山灣區分行與休士頓分行也可望在下半年開業。

鄭美玲表示，海外市場利差仍比國內來的好，以房貸來說，資本成本與台灣差不多約 1% 左右，但房貸放款利率就有 5%，今年仍將以持續壯大海外市場為主軸，並訂出 2 位數成長為目標。

在其他子公司部分，配合財政部要求金控子公司檢討，董瑞斌說，第一金對此已在農曆年前，拍板將第一金 AMC 旗下的租賃、一銀旗下租賃子、孫兩家租賃公司進行合併，降低管理成本。

另外，第一金人壽去年與大股東英傑華分手後，去年開始由第一金全資持有，今年目標力拚損益兩平，並逐步壯大規模，力求轉虧為盈。