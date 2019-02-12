創意今年展望營收持平 惟獲利衰退 首季營收估雙位數下滑

IC 設計大廠創意 (3443) 揭櫫今年展望，總經理陳超乾坦言，今年營收與毛利率將持平，但獲利會衰退，而第一季營收亦將雙位數衰退。受到中美貿易戰影響，客戶端態度趨向保守，加上庫存去化得到今年七、八月完成，為此，創意今年展望相對保守，預估全年業績與去年持平，其中 NRE 營收雙位數成長，但 ASIC 業務個位數衰退。



此外，創意預期，因今年費用增加，全年毛利率估與去年持平，連帶今年全年獲利恐較去年衰退；就第一季展望方面，預期單季營收將雙位數季減，其中 NRE 個位數衰退，但 ASIC 業務會雙位數季減，此外單季毛利率會小幅上揚，營業費用持平。



至於去年成績單，創意 2018 年第四季合併營收 35.52 億元、季減 9.3%，年減 2.4%，毛利率 27.7%，單季每股淨利 2.06 元，累計去年全年，創意合併營收 134.60 億元，年增 10.7%，創年度新高，毛利率 29.8%，年增 3.8 個百分點，全年稅後獲利 9.88 億元，年增 15.6%，每股淨利 7.37 元，獲利也寫年度新高。