【華冠投顧】台股萬點過站不停!繼續衝!衝!衝!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、6533 晶心科、3661 世芯 KY、3037 欣興、2327 國巨。

台股盤勢分析:

回馬槍

新春第二個交易日，台北股市上漲 + 27 點開出，有別於昨天台積電一支獨秀；今天買氣擴散，個股輪動，終場指數上漲 + 93 點作收，收在 10097 點，成交量 1232 億。

『元月行情』是一個『軋空手』的結構；這樣的結構… 未來一定是等到『散戶大軍』回流，才是壓力的開始。昨天才再次強調盤面的結構，今天台股就馬上出現短線壓力；特別在期貨市場的表現，看似看回不回的驚驚漲。但更像是… 多頭大戶買盤得到宣洩；因此，對於二月行情依舊樂觀，但是在多方走了近 800 點後… 投資朋友要留意多頭『回馬槍』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8043 蜜望實、8215 明基材、1569 濱川、3583 辛耘、6173 信昌電、6462 神盾、6452 康友 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2409 友達、8104 錸寶、3443 創意、5457 宣德、4909 新復興、2208 台船… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。