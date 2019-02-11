歐股盤前─市場聚焦貿易談判 指數期貨漲跌互見

美中兩國本週展開新一輪貿易磋商，市場高度關注；今 (11) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 3 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.06 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.05 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.08%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.56%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.36%，深證成指上漲 3.06%；南韓 Kospi 指數上漲 0.17%，日經 225 指數下跌 2.01%；台股收漲 71.99 點，至 10004.25 點。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽與貿易代表賴海哲，都將與會。

白宮方面表示，本次磋商重點，仍是中國經濟的結構性改革。

美國總統川普日前指出，不會在貿易戰休兵期結束 (3 月 1 日) 前，與中國國家主席習近平會面，該言論降低了美中可在短期內達成貿易協議的預期。

若兩國無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%；若談判取得具體進展，美方可能會延長休兵期。

另一方面，共和、民主兩黨針對邊境圍牆預算進行的談判，已陷入停滯，恐難達成協議，美國政府再度關門的可能性，也隨之攀升。

歐洲經濟情勢方面，歐盟執委會上週稱，在成員國採取擴張財政措施的情況下，有助避免歐元區經濟陷入衰退。

歐盟執委會資料顯示，德國、法國及義大利等國，都規劃了 2019 年的財政刺激計畫，規模約占國民所得的 0.4%。