稱美國經濟良好 鮑爾：但貧富差距令人擔憂

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前表示，美國經濟處於良好狀態，但他對貧富差距擴大的情形，感到擔憂。

鮑爾週三於演說時指出，美國失業率處於低檔、核心通膨率接近 2%，經濟情勢良好。

但鮑爾強調，他對美國經濟的最大擔憂，是貧富不均加劇的情形；他呼籲，政府應制定更積極的政策，解決此問題。

鮑爾說，經濟繁榮的成果，應雨露均霑，「我們必須制定相關政策，實現此目標。」

鮑爾認為，貧富差距持續擴大，將損及美國形象，「這不是我們理想中的國家」。

鮑爾稱，他的目標，是讓 Fed 獲得公眾信任；透過「去政治化」的方式支撐經濟，是 Fed 的首要之務。

鮑爾也說，作為 Fed 主席，不該對休假抱有太多期待，前主席葉倫 (Janet Yellen)、柏南克 (Ben Bernanke) 等人，任內休假時間都很短。

Fed 於 1 月 30 日宣布，維持基準利率目標區間在 2.25% 至 2.5% 不變，符合市場預期。

Fed 當時透過聲明指出，有鑑於全球經濟、金融市場發展，且通膨壓力溫和，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對於未來升息一事，將保持耐心。

Fed 亦稱，將繼續按月縮減資產負債表規模，但會根據未來經濟、金融情勢，調整步調。