兆豐銀去年獲利242.15億元 總座提六大策略發揮銀行金控綜效

兆豐金 (2886) 旗下主要子公司兆豐銀，去年 12 月因提列華映 (2475)、綠能(3519) 兩公司呆帳準備及股市劇烈波動，導致單月獲利銳減近 8 億元，全年累計獲利 242.15 億元。兆豐銀總經理蔡永義坦言，去年確實是辛苦的一年，面對今年黑天鵝滿天飛，將祭出六大策略發揮金控整體綜效。兆豐金今日舉行新春團拜，蔡永義強調，今年將以大破大立開創新局面，以新改變、新思維延續去年 6 月組織改造，透過六大策略發揮金控整體綜效，包含四項主動策略與二項防守策略。



首先，提高活期存款比重及強化外幣存放比。蔡永義表示，活期存款現階段約 46%，今年目標將比重拉高至 50% 以上，而銀行另一獲利來源外匯存款也是重點，目前外匯存款粗估金額達 9 千億元，存放比僅 50% 左右，尚有衝刺空間。



其次，增強外幣放款力道。蔡永義認為，台幣放款利差較低，反倒外幣放款利差有 2.3%，因此除了強化放款業務，更側重外幣放款，並點名美洲地區海外分行近來表現優異，放款量有顯著提升。



再者，強化財務與投資能力。蔡永義表示，這二項業務是兆豐銀強項，以長短期公債強化財務投資，期許投資部門能調整策略，將資產調整化被動為主動。



第四，強化消金和理財業務。蔡永義表示，已於台北實施以消金為主分行，分別是大安、城東、南港及大同等四家，並於台灣各地建置旗艦型分行，包括總部分行、南京東路分行、竹科新安分行、台中分行、府城分行、港都分行，藉此目標讓消金獲利從既有不到二成，翻倍成長至四成左右。



蔡永義指出，國際黑天鵝事件頻傳，應從客戶端及銀行端著手保守型營運策略，一方面嚴格管控邊際客戶資產品質是否惡化，另一方面銀行端也應即時主動洞悉風控，要避免 1997 年與 2008 年金融危機帶來的巨大挑戰。