元月營收優於預期＋外資重申加碼 大立光股價創5個月來高價

光學鏡頭龍頭大立光 (3008) 公佈元月營收優於市場預期，外資法人在新出爐的報告中力挺大立光，三家外資都重申「加碼」評等，目標價最高上看 4900 元，也激勵大立光今天股價開盤大漲逾 3%，股價直逼 4000 元整數大關，創下 5 個月來高價。大立光元月合併營收 33.47 億元，為連續 3 個月下滑之後首度回升，月成長 4%，優於預期，年減 5%，據了解，除受惠部分客戶 2 月農曆年長假提前拉貨外，2000 萬畫素比重拉高，非蘋新機出貨也是原因之一。大立光表示，由於 2 月工作天數減少，預計營收將較元月下滑。



美系外資表示，看好光學鏡頭今年升級，繼華為之後，預估主鏡頭升級至 4000 萬畫素及三鏡頭的還有 Oppo R19 Pro 及 Vivo NEX 2 都可能在第二季發表銷售，看好鏡頭升級大立光將受惠，重申「加碼」評等，目標價調高至 4200 元。



另一家美系外資也強調，三星將在 MWC 發表 Galaxy S10，加上中國大陸多家智慧型手機廠商將發表多款新機搭載三鏡頭等設計，大立光將可受惠，重申「買進」評等，目標價上看 4900 元；日系外資則重申大立光為首選投資標的，重申「買進」評等。



光學鏡頭應用仍以智慧型手機為最主要商機，尤其多鏡頭、3D 感測鏡頭外，今年可望多出光學屏下指紋辨識系統的新應用，相較於 2018 年，除鏡頭數增加外，新應用需求提升也是讓光學產業有向上成長的機會。