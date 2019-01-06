〈兆豐銀尾牙〉獲利靚 年終可望5個月起跳 今年調薪逾3%

兆豐金控子公司兆豐銀行今 (6) 日舉行北區聯合尾牙，除了祭出歐洲名車、電動車與東京來回機票提供抽獎外，董事長張兆順還宣布，今年加薪幅度可望超過 3%、年終加上超額盈餘獎金，可望超過 5 個月。

兆豐金去年獲利亮眼，金控稅後純益 282 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，創下近三年來新高，核心子公司兆豐銀稅後純益也有 242 億元。

兆豐銀行今天在南港展覽館舉行北區聯合尾牙，席開 350 桌邀請北區員工同歡，董事長張兆順扮成絕地武士率領高階主管出場，引起現場員工驚呼連連。

張兆順受訪時指出，今年員工將以升等與績效表現調升，採變動性調薪，其中調薪部分今年將延續前兩年調薪計畫，至於調幅部分，今年光是升等調薪幅度就有 3% 多，另外，年終加績效獎金應該可以超過 5 個月。

在營運布局方面，張兆順表示，除了繼續維持企金、外匯等傳統業務強項優勢外，也將積極開發年輕新客層強化消金業務。

他以近期信用卡業務為例，在搭配林俊傑演唱會行銷策略加持下，短短一個月就增加 5,000 家流通卡量，今年希望透過既有的強項業務結合消金業務，帶動獲利持續成長，他並樂觀預期，今 (2019) 年獲利甚至可望優於去 (2018) 年表現。

張兆順認為，公股行庫最大問題在於撙節成本，壓抑許多業務發展，但他認為創造獲利動能比降低營業成本還重要，因此會繼續鼓勵員工發揮潛能替公司創造最大價值，也因此，自己並不贊成以裁員方式、省成本的方式降低營業費用。