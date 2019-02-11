為財務解困?! 三安光電出售Norstel 55%股份給ST

意法半導體（ST）近期與瑞典碳化矽（SiC）晶圓製造商 Norstel 簽署協議，收購後者 55% 股權。Norstel 公司主要開發和生產 150mm SiC 裸晶和外延晶圓。而 ST 表示，在交易完成之後，將在全球產能受限的情況下，控制部分 SiC 器件的整個供應鏈，成為 ST 未來業績重要的增長點。

根據協議，ST 這次將收購 Norstel 55% 的股份，並可選擇在特定條件下收購剩餘的 45%，如果行使這些條件，收購總額將達到 1.375 億美元，並以現金支付。

Norstel 於 2017 年 1 月由安信資本收購，資金來自於福建省政府和中國國家積體電路產業投資基金，而管理該基金的是福建民營公司－「三安光電」。

ST 總裁 Jean-Marc Chery 表示，公司目前是全球唯一一家大量生產汽車級 SiC 的半導體公司，因此希望能在工業和汽車應用的數量和廣度拋開與競爭對手的差距，形成進入障礙。ST 目標是在 2025 年，預估超過 30 億美元的市場中，繼續保持領先地位。他補充說道，這次收購 Norstel 將能提升 ST 的靈活性，提高產量和品質，並支援 ST 長期 SiC 發展路線圖和業務。

化合物半導體作為下一代科技業的關鍵半導體材料，在通信、能源、汽車電子等多方面具有重要意義。SiC 是半導體界公認的未來材料，成長潛力大。根據 Yole 於 2018 年發布的「功率碳化矽（SiC）材料、器件和應用」報告中預測，到 2023 年 SiC 功率市場總值將超過 14 億美元，2017 年至 2023 年的複合年增長率將達到 29%。

三安光電出售具潛力明星企業?!

近期三安光電接連傳出財務醜聞，除了與大客戶出現逾人民幣 31 億採購差額成謎外，三安光電母公司也爆發質押 1378 萬股三安光電股票，累計質押股數占總股本達 28% 的消息，此外，母公司有高達人民幣 86 億元的預付帳款流向不明。

圖: 東方財富網

市場猜測三安光電將如此具有戰略意義和市場前景的 Norstel 出售，是不是因為在財務方面的考量，仍需要進一步的釐清。

圖: 東方財富網

不過，在三安光電一連串的財務醜聞事件後，目前已引進數家戰略股東，其中，以具備官方色彩的中國國開發展基金最受市場矚目，顯示出引進國家資金作為戰略投資者，將為三安集團繼續拓展 III-V 族化合物半導體產業提供有效的助力。

