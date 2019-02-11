難怪要降價 蘋果手機上季中國市場出貨量遽降20% 小米更慘

市調研究機構 IDC 週一發布的報告中指出，中國智慧型手機出貨量去年第四季下滑 9.7%，在經濟放緩、換機時間延長下，蘋果高價手機出貨量較前一年同期減少約 20%；去年上市掛牌的小米，手機出貨量更大降近 35%。

去年第四季中國智慧手機市場出貨量約 1.03 億台，年減 9.7%。其中，華為手機出貨量成長 23.3%，以 29% 的市占率高居榜首；OPPO 和 vivo 以 19.6% 和 18.8% 的市占率分居第二、三名；蘋果位居第四，市占率為 11.5%；小米則為 10%。

蘋果在歷經多年快速成長後，面臨中國強勁競爭對手的崛起，大幅流失中國市場的市占率，上個月一舉將最新 iPhon 機種的價格調降了 20%，希望喚起中國消費者的需求。

IDC 指出，中國智慧型手機經過多年快速成長後，目前正處於萎縮，主要是受到經濟減速以及對手機升級熱情下降的影響，而蘋果過去依賴中國市場推動營收成長，連帶使得成長空間大為受限。

華為去年第四季中國市場出貨量飆升 23.3％，在所有主要品牌中居於領先地位，不過，華為財務長孟晚舟被捕幾個月後，目前仍處於美國全面圍堵的不利情勢。

IDC 表示，由於庫存調整和內部重組，排名第五的小米在去年首次公開募股之前經歷了快速成長，致使其第四季出貨量下降 34.9％。

IDC 認為，2019 年中國智慧型手機市場環境看起來並不樂觀，目前 5G 手機仍然只占整個市場一小部分，在 5G 手機成為主流之前，恐怕出貨量難以看到大幅成長。