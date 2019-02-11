盤前財經大事搶先讀2019年2月11日

今日操盤前瞻

台股開紅盤

日股休市一日

美國 1 月通膨預估值

歐盟 2 月經濟信心指數

蘋概股停看聽！華爾街高喊 iPhone 換機週期估延長至「4 年」

在蘋果 (AAPL-US) 選擇調降部分國家 iPhone 新機售價的當口，華爾街知名調研機構 Bernstein 發表最新研報表示，預期未來蘋果消費者的 iPhone 換機週期將大幅延長至「4 年」，估將在未來 2 年內大幅衝擊蘋果的營運表現。閱讀全文...

機師罷工事件 華航共取消 60 個航班 營收短少 0.78 億元

華航 (2610-TW) 機師罷工事件愈演愈烈，今 (10) 日發布重大訊息指出，針對桃園市機師職業工會本次無預警罷工，公司仍秉持飛安第一、旅客優先為原則，務求將影響層面降至最低，至目前為止，共計取消 60 個航班，損失金額 0.78 億元。閱讀全文...

〈金豬年投資術〉上半年攻三種外幣 包你豬肥人富

台新銀行通路營運事業處資深副總黃培直表示，隨著資金退潮造成市場波動加劇，以及今年市場熱議的 5G 商機仍需等待時間發酵，再加上中美貿易談判結果將主導今年市場走向，因此，黃培直提出「買短不買長」等三大策略喜迎金豬年。至於外匯投資，台新銀行則建議，上半年以美元、人民幣、日圓為主。閱讀全文...

脫歐困境下 英鎊恐難突破重圍

在英國脫歐新聞未有好轉消息的情況下，由於歐洲經濟放緩，使英鎊有望在未來一周內兌歐元上漲。英國將在本周發布初步的第四季度 GDP，經濟預計在截至 12 月的 3 個月內增長 0.2%。閱讀全文...

美股一週展望─貿易談判是基調 觀察通膨數據

財報季持續進行，通膨報告即將公布，但未來一週的基調將是與北京貿易談判，將對未來一週的美股市場產生最大影響。白宮經濟顧問 Larry Kudlow 表示兩國之間的分歧「相當大」，白宮證實，川普總統和習近平主席尚未達成任何會面計劃。閱讀全文...



