蘋概股停看聽！華爾街高喊iPhone換機週期估延長至「4年」

在蘋果 (AAPL-US) 選擇調降部分國家 iPhone 新機售價的當口，華爾街知名調研機構 Bernstein 發表最新研報表示，預期未來蘋果消費者的 iPhone 換機週期將大幅延長至「4 年」，估將在未來 2 年內大幅衝擊蘋果的營運表現。

蘋果來自 iPhone 的營收高佔總營收的 60%，而果粉的換機週期若大幅延長，那麼勢將衝擊到蘋果營收與旗下供應鏈之獲利表現，Bernstein 分析師 Toni Sacconagh 在最新研報中表示，消費者之所以換機週期延長，主要原因有三：

iPhone 新機太貴、

蘋果自己推出的電池更換計畫，加長了 iPhone 的使用期限、

蘋果調降給予經銷商之補貼，降低經銷商推銷意願。

Toni Sacconagh 表示，據他的團隊內部估計，預期今年約僅有 16% 的果粉們願意更換新機，即使今年秋天 iPhone 推出新機，也難以刺激市場的換機意願。

Toni Sacconagh 在研報內寫到：「在我們看來，目前蘋果最具爭議的話題就是換機週期，雖然蘋果去年的 iPhone 已安裝裝置數在去年成長了 9%，到在蘋果的 2019 年會計年度，我們預期該數字將下滑 19%。」

而談到負增長 -19% 的 iPhone 安裝裝置數是如何計算而得，Toni Sacconagh 特別說明，因為蘋果公司從不會公布一些關鍵數據，譬如 iPhone 更換曲線、用戶流失率、二手 iPhone 銷售狀況、首次新 iPhone 使用者等等，故 -19% 的安裝裝置數衰退，主要是來自 Toni Sacconagh 內部團隊的模型預估，而在建置模型時，由於數據的缺乏，故納入了許多假設參數，這些假設可能是正確的，也可能有失誤。

據另一調研機構 Bay Street 數據統計，事實上近二年來果們的 iPhone 換機週期早已出現延長，如在 2015 年時，果粉們平均 2 年換置一部新 iPhone，但目前已經延長至 3 年，而 Toni Sacconagh 更預期，目前果粉們的換機週期已經延長至 4 年之多。