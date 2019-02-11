脫歐困境下 英鎊恐難突破重圍

在英國脫歐新聞未有好轉消息的情況下，由於歐洲經濟放緩，使英鎊有望在未來一周內兌歐元上漲。

英鎊兌歐元匯率在前一周上漲 0.20% 之後，新一周以 1.1437 開盤。由於歐元區經濟增長預期大幅下調，兌英鎊下滑，但英鎊因脫歐僵局持續已久，兌歐元走強。

英鎊兌歐元價格趨勢圖 / 圖：xe

由於英國脫歐未能取得實際進展，英鎊在過去幾天仍受到壓力。英鎊兌美元匯率連續第二週收低，收於 1.2935 水位。週四 (31 日) 在脫歐的不確定性下，英國央行決定削減該國經濟增長預測後，英鎊觸及 1.2853 美元低點，而週五變動不大。

儘管歐盟首席談判代表 Juncker 重申，退出協議不適合重新談判，英國首相梅伊 Theresa May 和 Juncker 同意舉行更多會談，以試圖避免無交易脫歐 (硬脫歐)。

英國將在本周發布初步的第四季度 GDP，經濟預計在截至 12 月的 3 個月內增長 0.2%。英國還將提供新的工業和製造業生產數據以及 12 月貿易平衡。

據了解，英國 2018 年 Q3 GDP 為 0.6%。Q4 製造業生產數據預計為 0.2%。1 月份 CPI 預計在 1.9%，低於央行預測的 2.0%，而零售價格指數預計落在 2.7%。