〈金融業新春團拜〉證交所董座許璋瑤：五大面向吸引資金來台投資

證交所今 (11) 日舉行新春團拜，董事長許璋瑤致詞時提到，因應全球廠商與資金布局，吸引國際資金，證交所今年將從五大面向著手，包括：擴大資本市場、推逐筆交易擬真平台、推行指數交易投資商品、配合金管會推動金融科技發展，並將強化基礎設施與電子設備投資。

首先是擴大資本市場投資，許璋瑤表示，目前包括在中國的台商，已著手調整市場布局，且新南向國家的台商亦積極拓展新業務，證交所與券商在大陸與新南向兩大市場深耕布局已久，具備一定優勢，未來在證交所跟券商共同努力，可望吸引大陸與東南亞廠商將生產基地轉向回台灣籌資。

第二、證交所將在明年 3 月推出逐筆交易，為讓投資人提前熟悉逐筆交易的模式，將在下 (3) 月針對逐筆交易推出擬真平台，預計用一年時間試驗，讓投資人熟悉，以利逐筆交易推動。

第三、推動指數型投資商品，許璋瑤表示，指數型商品已是全球重要潮流，證交所過去積極推動 ETF 商品，今年除將繼續發行 ETF 商品外，預計將在 4 月推出 ETN(指數投資證券) 商品，藉此將指數化商品推向新的高峰。

第四、配合金管會發展金融科技發展，協助廠商提高電子交易作業，過去幾年電子交易比例逐年提升，證交所今年將繼續努力提升電子交易，讓交易更加健全順利。

第五則是投資交易設備等基礎設施，許璋瑤強調，基礎設施與資訊的設備攸關證券交易發展，尤其今年又是資訊安全管理法實施的第一年，因此證交所也將資訊安全交易列為今年工作重點，未來將積極投資資訊交易設備，讓資本市場交易更加安全順利。

許璋瑤表示，去年下半年受到全球資本市場反轉影響，導致成交量萎縮，但所幸上市公司財務穩健，基本面良好，因此我國資本市場萎縮幅度比起國際相對較小，上市公司包括市值、成交量與周轉率衰退幅度相對輕微，並在全球排名中持續往前邁進，這是值得肯定的地方。