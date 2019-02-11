BDI指數跌幅慘重！去年至今跌破6成 創2年半新低

航運市場景氣與否和世界經濟變動密切相關，近期波羅的海 (BDI) 綜合指數大幅下跌，暗示著全球經濟放緩趨勢，貿易環境日趨惡化。

BDI 指數上周五 (8 日) 收報 601 點，從去年 7 月高點，至今已下跌超過 6 成，為 2012 年以來最嚴重的航運價格跌幅，同時創下逾兩年半新低。

BDI 指數 圖片來源：Zerohedge

商品諮詢公司 Commodore Reasearch 董事總經理 Jeffrey Landsberg 表示，去除季節性因素，BDI 最近的降幅仍是極其罕見的，全球經濟與乾散貨市場正發出危機信號。

市場普遍認為，近期 BDI 指數暴跌是短期與長期因素累加的結果。短期方面，受到中國春節淡季與巴西淡水河谷公司礦場潰堤，以及美國大豆對華出口不足等因素影響，航運價格大受打擊；長期方面則是全球經濟放緩之下，貿易前景不明為隱憂。

歷年中國新年期間乾貨市場表現都較為低迷，貿易戰爭端導致美國對華大豆出口不足，加上巴西淡水河谷礦場潰堤引發人們對鐵礦石出口供應不足的擔憂，兩大主要因素疊加之下，影響了海運市場表現。

此外，全球海運市場同時也受製造業 PMI 指數與工業產出兩指標牽動。美國 1 月 Markit 製造業 PMI 值收報 54.9，推動新訂單增速反彈，提振商業信心，川普也要求跨國企業將生產線放在國內，以提振就業。

歐洲 1 月的製造業 PMI 指數則延續去年底低迷態勢，工業產出陷入集體下滑，主要是半成品、資本產品與消費品產出縮減，引發建築業和能源業活動減少所致。日本 1 月製造業 PMI 指數更是降至榮枯線 50，創逾 2 年半新低，新訂單指數萎縮明顯，貿易形勢低落拖累了海運市場。

國際貨幣基金組織 (IMF) 上個月 (1 月) 在最新的《全球經濟展望》報告中，分別下 2019 年及 2020 年全球經濟增速預期至 3.5% 以及 3.6，二次下修全球經濟增速預期，引發廣泛關注。