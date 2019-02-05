初一大樂透頭獎2.17億元一人獨得 開在雲林斗六

▲大年初一彩券開獎結果揭曉，今（5）日開獎的大樂透頭獎金 2.17 億元，一人獨得，在雲林縣斗六市崙峰里仁義路 87 號 1 樓開出。（圖／NOWnews 資料照） ▲大年初一彩券開獎結果揭曉，今（5）日開獎的大樂透頭獎金 2.17 億元，一人獨得，在雲林縣斗六市崙峰里仁義路 87 號 1 樓開出。（圖／NOWnews 資料照）

你對大樂透了嗎？大年初一彩券開獎結果揭曉，今（5）日開獎的大樂透頭獎獎金2.17億元，一人獨得，在雲林縣斗六市崙峰里仁義路87號1樓開出。大樂透下期初二開獎，預估銷售金額為3.5億元，頭獎金額為保證1億元。大樂透今晚開出108000014期，獎號由小而大依序分別是13、18、30、34、45、49，特別號33。而加開的春節大紅包獎號為02、05、12、17、19、24、29、34和40，本期共37組有人中獎，其中27組為一注獨得，每名中獎人可獲得100萬元，8組為2注均分，每人各得50萬元獎金，1組為3注均分，每人分得33萬3333元，另外還有1組有5名中獎人，每人分得20萬元。台彩表示，本期共51家投注站開出春節大紅包獎項，去年春節期間接連開出5次春節大紅包的花蓮縣花蓮市「積財庫彩券行」今年也沒缺席，開出今年的第一個大紅包獎項，加上105年的開出紀錄，第四屆以來已經開出7次之多。位於台中市霧峰區的「金錢櫃彩券行」曾於104年開出史上最高，總獎金高達30.3億元的威力彩頭獎，104、106、107年也曾開出過春節大紅包獎項，今天再度開出；宜蘭縣羅東鎮的「億旺彩券行」曾於105年開出春節加碼後的10.5億元威力彩頭獎，去年也曾開出春節大紅包，今年再次開出大獎；台中市北屯區的「亮亮彩券行」於103年開出春節後的第一個大樂透頭獎2.4億元，今年則是在春節期間就開出大獎。此外，新北市鶯歌區的「大鶯桃彩券行」、苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」、桃園市中壢區的「福得彩券行」以及桃園市桃園區的「易利彩券行」等四家投注站都是今年春節以來已連莊2期的幸運店家。台彩表示，大樂透春節加碼總計要送出360組100萬元的春節大紅包，自2月1日起至今天晚上累計已經開出154組，還有206組100萬元的中獎機會，明天(大年初二)開獎的大樂透頭獎保證1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得百萬獎項。

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