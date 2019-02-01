又一財務人員離職 特斯拉未來的道路面臨更多競爭

週三 (30 日) 收盤後，電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 公布了優於預期的第四季財報。但宣布財務長 Deepak Ahuja 的離職訊息後，股價周四 (31 日) 收盤下跌 0.57% 來到 307.02 美元。同時，因競爭將加速，投資人對電動汽車市場的整體未來也感到擔憂。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 將特斯拉股票的目標價格從 440 降至 390，以反映他對特斯拉將面臨的一些近期挑戰，但也保持了「優於大盤」的評級。

他説到，「整體而言，基於其目前的發展軌跡，特斯拉的盈利情況看起來令人鼓舞。但考慮到上一季度的衆多恐慌，我們相信結果和前景都比想象的好」。

過去一年，特斯拉已經看到許多會計和財務部門人員離職。Ahuja 的繼任者是財務主管 Zach Kirkhorn。

在與分析師的電話會議中，特斯拉只想著馬斯克 Elon Musk 表示，最艱難的日子已經過去，他説到，「這對特斯拉來說將會是一個美好的一年。我對第一季度及未來的季度，都有實現盈利的樂觀態度」。

Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 將特斯拉股票的目標價格從 418 上調至 437。Rusch 表示，「我們繼續對模型中的盈利留下深刻印象，因此我們提高了獲利估計」。

Tesla 股價趨勢圖

特斯拉未來將面臨更多競爭

總部位於底特律的諮詢公司 AlixPartners 警告，汽車行業正在走向電動車款「史無前例的堆積」趨勢。預測未來 10 年内，該行業可能花費超過 2000 億美元來增加新電池車款。

據了解，目前很難找到一家不打算添加電動車的廠商。如通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 所說的，該公司正處於「走向全電動化未來之路」。

瑞銀 UBS 分析師 Colin Langan 給予特斯拉股票「賣出」評級，將其目標價格從 230 降至 220。