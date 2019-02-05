科技人張善政發虛擬紅包「善幣」賀新年

虛擬貨幣「善幣」向民眾賀年。（圖／記者葉滕騏攝）">前行政院長張善政過年期間不發紅包，而是改發虛擬貨幣「善幣」向民眾賀年。（圖／記者葉滕騏攝）農曆新年期間，許多政治人物馬不停蹄到各地走春，發紅包福袋與民眾拉近距離，而有意以無黨籍身份參選2020總統的前行政院長張善政，出身科技界的他也用充滿科技感的方式發紅包，推出專屬的虛擬貨幣「善幣」。同時，善幣也有「存善念」、「做好事」的正面寓意。
張善政是前總統馬英九執政最後一任行政院長，雖然任期僅109天，但卻是馬政府時期施政滿意度最高、不滿意度最低的閣揆，卸任後則在花蓮縣買了農地，在週末當起「假日農夫」。去年九合一選舉時全省跑透透輔選，選後則宣布考慮參選2020。
在從政為人所知前，張善政曾在科技界工作，曾任宏碁集團副總經理，也曾擔任過Google亞洲硬體營運總監，而後放棄高薪出任政務委員，使得他在當時開始為外界關注。而今年春節期間，張善政除了如之前所說，要好好考慮是否參選總統，也推出了個人的虛擬貨幣。
前行政院長張善政表示，只要登入善幣網址，再登入電子信箱並輸入電子錢包帳號就可以領取善幣。（圖／記者葉滕騏攝）
張善政表示，過年最重要的就是四處走春發紅包、收紅包，讓不管是大人還是小孩都可以沾沾喜氣，但他不用傳統紙張包紅包，而是用現在最夯的虛擬貨幣，更有環保的效果。他解釋，善幣的意思有有存善念、做好事的意思。
張善政說，大家只要在手機上登入善幣網址，再登入自己的電子信箱，最後再輸入自己電子錢包，就可以領取一枚善幣。至於善幣的用途，張善政表示，每一個善幣都會附一句不同的吉祥話，就像國外餐廳的幸運餅乾一樣，而未來他會舉辦系列活動，領取到善幣的朋友們，就可以優先入場。
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