紅包錢快存！亞洲三大迪士尼樂園拚場最新設施3月亮相

▲包含東京、香港、上海等迪士尼樂園， 2019 將陸續推出新的遊樂設施（圖／香港迪士尼樂園） ▲包含東京、香港、上海等迪士尼樂園， 2019 將陸續推出新的遊樂設施（圖／香港迪士尼樂園）

迪士尼粉絲們快尖叫，包含東京、香港、上海等迪士尼樂園， 2019 將陸續推出新的遊樂設施，像是超人氣動畫「動物方城市Zootopia」主題園區，以及全球首座有女超級英雄為主角的漫威主題遊樂設施，最快 3 月就會跟遊客見面。▲香港迪士尼樂園打造最新漫威主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，將於 3 月 31 日開幕。（圖／香港迪士尼樂園）香港迪士尼樂園打造最新漫威主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，將於 3 月 31 日開幕，是全球第一個以蟻人與黃蜂女為主題的遊樂設施，更是首個有女超級英雄為主角的漫威主題遊樂設施。旅客將蟻人及黃蜂女一起對客邪惡勢力，園方也將推出 40 款獨家商品及主題美食，門票將會換上全新「蟻人與黃蜂女」設計。▲東京迪士尼海洋宣布， 7 月 23 日將有全新大型遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」登場。（圖／東京迪士尼海洋）東京迪士尼海洋宣布， 7 月 23 日將有全新大型遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」登場，是以迪士尼超夯設施「 Soarin’ Around the World 」為原型，加入嶄新場景打造獨有的精彩體驗，並以模擬飛行的方式，帶領遊客於空中探訪世界風景名勝。▲上海迪士尼樂園宣布以「動物方城市 Zootopia 」為主題，擴建全新的主题園區。（圖／上海迪士尼樂園）上海迪士尼樂園宣布，將以「動物方城市 Zootopia 」為主題，擴建全新的主题園區，以「動物方城市 Zootopia 」為主題，這也全球迪士尼樂園的第 8 個主题園區，以及全球迪士尼樂園中首個以「動物方城市」為主題的園區，預計今年動工。

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