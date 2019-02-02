景氣意外回升 美國1月ISM製造業指數勝預期

美國供應管理協會 (ISM) 週五 (2 日) 公布美國 1 月製造業採購經理人 (PMI) 指數自上月反彈至 56.6，優於華爾街預估 54.2，顯示美國景氣反彈回溫。

該數據公布後，美元指數反彈，一度觸及 95.59，爾後回落至 95.55 左右。

隨著歐洲、日本和中國製造業採購經理人指數暴跌，市場密切關注週五 (2 日) 公布美國 1 月製造業採購經理人 (PMI) 指數，該指數從 12 月暴跌指數 (54.3 ) 中反彈至 56.6。

美國 PMI 指數歷月數值。(圖：tradingeconomics)

最新數據說明政府關門似乎並未影響調查受訪者的情緒，商業信心顯著反彈，美國製造業仍持於景氣擴張區間。該指數高於 50 表明該產業景氣有所擴張，低於 50 則代表正在收縮。

分項指標來看，1 月製造業新訂單指數從去年 12 月的 51.3 升至 58.2；生產指數從上月的 54.1 升至 60.5；庫存指數從上月的 51.2 升至 52.8；就業指數從上月的 56 降至 55.5；供應商交貨指數從上月的 59 降至 56.2；物價指數從上月的 54.9 降至 49.6，代表原材料價格呈現近三年來首降。

最新數據顯示，機械業者正持續享受強大整體經濟，忙著處理積壓的銷售訂單；金屬業受訪者對商業環境表達樂觀，認為這將成為一個非常不錯的春天。

然而，紙製品業者表示正在經歷第一季的放緩；化工產品受訪者表達對油價的擔憂，質疑 2019 年上半年經濟強勁程度。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 說：「美國製造商在 1 月重新煥發活力。生產率顯著提高，與工廠部門相比，如果未來幾個月可以持續這種勢頭，第一季經濟成長將達到約 2.5。

Williamson 還提到：「其他令人振奮的跡象包括就業率提高和投入品購買提升，這表明企業有能力擴大產能。」

Williamson 稱：「儘管許多公司顯然仍擔心貿易戰與保護主義抬頭，1 月份商業活動的好轉有助於增強人們對經濟前景的信心。」

然而，Williamson 警示：「儘管最新數據多高於去年 12 月，新訂單總體增幅卻是去年 8 月以來的第二低，暗示近月需求成長略有降溫，使得整體 PMI 低於去年的平均水平。」

此外，美國 1 月份密歇根大學消費者信心指數終值 91.2，優於估計的 90.7，但創 2 年多新低，顯示史上最長政府關門可能打擊美國消費者信心。