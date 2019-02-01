Fed暫緩升息 對川普來說未必是好事

美國總統川普曾多次向聯準會 (Fed) 施壓，盼暫緩升息，如今，川普得償所願，但他三不五時就拿來誇耀的經濟表現，正面臨諸多風險。

Fed 週三宣布，維持基準利率目標區間在 2.25% 至 2.5% 不變，符合市場預期。

Fed 聲明指出，有鑑於全球經濟、金融市場發展，且通膨壓力溫和，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對於未來升息一事，將保持耐心。

Fed 亦稱，將繼續按月縮減資產負債表規模，但會根據未來經濟、金融情勢，調整步調。

法國興業銀行經濟學家 Omair Sharif 在接受路透社採訪時表示，暫緩升息等同繼續維持較預期寬鬆的貨幣政策，希望藉此規避經濟風險。

Sharif 直言，美國整體情勢並不好，風險正持續累積，「經濟成長率可能只有 2%」。

值得注意的是，受惠於川普的稅改措施，美國去年經濟表現優於預期，但在效益逐漸消退的情況下，今年的成長動能，恐隨之放緩。

在此同時，包括聯邦政府關門、美中貿易談判，以及英國脫歐等風險，也接連出現。

德意志銀行首席國際經濟學家 Torsten Slok 曾言，政府關門和貿易戰等因素，恐使美國陷入經濟衰退，「不確定性續增，相關消息越多，你就越擔心。」

紐約 Yeshiva 大學經濟學系主任 James Kahn 指出，美債殖利率曲線接近倒掛，顯示強勁的經濟成長，已不復存在。