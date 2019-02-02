亞馬遜熊熊來襲！市值蒸發至 8000 億以下

亞馬遜宣布擴大投資並受到印度電商新法的衝擊過後，華爾街對該公司的線上商品銷售與獲利表示擔憂，認為這可能影響 2019 年第一季財報前瞻，拖累週五 (1 日) 亞馬遜股價狂跌，正式邁入熊市。

亞馬遜 (AMZN-US) 週五 (1 日) 股價以凌厲跌勢滑落，殺聲隆隆地邁入熊市，比 52 個星期高位 2050.5 美元，跌超過兩成報每股 1626.23 美元。該公司花了 21 年才自去年 9 月達到的破兆市值，迄今已蒸發逾 2000 億。

亞馬遜走勢圖。

週四 (31 日) 亞馬遜首席財務長 Brian Olsavsky 表示，在縮減資本支出和前一年的招聘資金支出後，亞馬遜計劃今年擴大投資 8000 億以下。

週五 (1 日) 印度最新生效的電商法更重擊亞馬遜，迫使亞馬遜的印度官網下架電池、地板清潔劑和音響等一系列商品。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 下修亞馬遜的目標價，Anmuth 寫道：「印度的不確定性，以及更高的第四季基數，使得 2019 年初的亞馬遜收入可能加速下滑，但我們仍然預計該公司將在今年營收增加 18%，營業收入增長 30%。期望亞馬遜著眼於投資長期增長機會。」

另一方面，德意志銀行的 Lloyd Walmsley 提高他的價格目標，並表示：「我們認為，亞馬遜最終會大幅擴張實體店面業務，進一步邁入醫療、保健、航運 / 物流等領域，開展其潛在市場。儘管目前該公司股價波動較大，但我們認為估值仍具吸引力。」