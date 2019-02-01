〈財報〉亞馬遜未來展望蒙上陰霾 股價盤後跌5%

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 週四 (31 日) 公布的財報擊敗了分析師預期，但第一季度 (本季) 預測低於預期，顯示了它目前面臨印度的監管障礙，以及歐洲電子商務銷售的放緩。

亞馬遜週四開始從其印度網站上刪除大量產品，以遵守 2 月 1 日開始的新外國投資限制，該法案禁止公司銷售擁有供應商股權的產品。

亞馬遜最新一季度財報顯示：

淨銷售額增長 19.7% 至 723.8 億美元，超越分析師平均預期的 718.7 億美元。

每股純益 EPS 從去年同期的 3.75 美元上升至 6.04 美元，年增約 63%，其中包括稅務收益。

網路服務雲業務 AWS 營收飆升 45.3% 至 74.3 億美元，超越分析師預期的 72.6 億美元。

現金與同等資產成長 51% 至 210 億美元。

整體業務表現佳

據了解，亞馬遜的最大市場北美區域，淨銷售額增長了 18.3%，達到 441.2 億美元。然而，略低於去年的 42% 增長率。

該公司利用快速發貨和串流媒體視頻來吸引消費者，創建了一個電子商務強國。近期的新業務包含了平台上的商家支付費用，獲得亞馬遜宣傳及產品運輸服務，也增加了其利潤空間。

亞馬遜自由現金流 / 圖：亞馬遜

亞馬遜表示，上季有數千萬消費者參加了其 Prime 會員，有助於將訂閱費收入提高 25% 至 40 億美元。

該公司目前全球擁有超過 1 億位 Prime 會員。這個龐大的客戶群吸引了商家湧入其平台，使去年亞馬遜銷售的產品中有一半以上來自第三方賣家。

亞馬遜的廣告業務也表現優越，現在可以與 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌和臉書 Facebook (FB-US) 抗衡。

廣告銷售和「其他」收入在第四季度增長了 95%，達到 34 億美元。

印度市場

然而，投資人將注意力轉移到了亞馬遜長期虧損、以求未來獲利的國外市場。儘管國外業務虧損從之前的負 -9.19 億美元降至負 -6.42 億美元，但印度的新法案令投資人擔憂。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在接受記者採訪時表示，「印度的情況有點不穩定，存在一些不確定性」。他補充，認爲亞馬遜的目標是盡量減少對客戶和賣家的影響，「印度仍然是一個很好的長期機會」。

與去年 29% 的增長率相比，國際銷售額也放緩至 15%。亞馬遜股價在盤後下跌 5.05% 至 1631.95 美元。

亞馬遜股價趨勢圖

未來展望

展望未來，亞馬遜預計淨銷售額應落在 560 億美元至 600 億美元之間，低於分析師平均預期的 607.7 億美元。Olsavsky 表示，該指引包括貨幣匯率變動帶來的 2 個百分點負面影響。