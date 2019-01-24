童子軍出動！亞馬遜送貨機器人上線 能自動導航、閃人躲狗

亞馬遜 (AMZN-US) 推出一款小巧可愛的新型自駕交貨裝置「Scout」。

Scout 大約是「小型冷卻機」的大小，可以沿著人行道滾動，將包裹安全運送至顧客家門口。

亞馬遜週三宣布，目前該裝置正在華盛頓 Snohomish 縣運作，目前僅 6 台 Scout 上線中，運作時間是平日早上，Snohomish 縣顧客可以照正常程序下單，Scout 會自動導航至顧客家門口，接著自動打開上端艙口讓顧客取貨。

這是亞馬遜成長中的物流事業最新發展，也是最後一英哩解決方案中最可愛的一環。

「這些設備將自動遵循交貨路線行進，但最初會由亞馬遜員工陪伴。我們西雅圖研發實驗室開發出亞馬遜 Scout，確保這裝置能安全且有效率地導航繞開寵物、行人和任何行進路線上的事物。」

這消息對一些已踏入此領域的新創公司來說是一大挑戰，例如

Starship、TeleRetail 和 Marble 等公司。

亞馬遜先前宣布的「最後一英哩交貨選擇」包括交貨至顧客後車廂、車庫和前門內。

亞馬遜週三小漲 0.48% 至 1640.02 美元。該公司預計下週四 (31 日) 公布財報。截至 1 月 18 日，亞馬遜過去 12 個月漲幅 31.2%，遠優於 S&P 500 指數同期 (含股息) 下跌 2.7% 的表現。

亞馬遜股價走勢

亞馬遜 Q4 財報前瞻

針對第四季，亞馬遜營運收入預期範圍介於 21 億美元至 36 億美元，年率成長 0% 至 71% 間。但與前 3 季驚人的營業收入年率成長相比，可以理解市場的失望從何而來：Q1 營業收入年增 92%、Q2 年增 378%、Q3 年增 966%。

華爾街預期亞馬遜第四季 EPS 年增 162%，考慮到亞馬遜預期盈利受打擊，投資者可能認為 EPS 表現不會那麼漂亮，但亞馬遜前 3 季總能完勝共識預期，或許第四季也能給人驚喜。然而，由於全食超市收購行動已於 2017 年 8 月完成，去年第四季的結果將不受該收購行動推升。

2019 第一季財測

由於股市走在前頭，股市反映的不是亞馬遜去年第四季的結果，而是對亞馬遜今年第一季的預期。

華爾街目前預期營收年增 19.5% 至 609.9 億美元、EPS 年增 36.1% 至 4.45 美元。