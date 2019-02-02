蘋果正式致歉FaceTime竊聽漏洞 承諾下週發布修復程式

蘋果週五 (1 日) 為 FaceTime 允許他人竊聽用戶隱私的嚴重漏洞致歉，並稱下週 (美東時間 2 月 4 日) 將會發布群組 FaceTime 的修復程式。

蘋果 (AAPL-US) 週五發布聲明表示，已有了蘋果群組 FaceTime 漏洞的解決方案並會修復程序部署到伺服器上，下週用戶們即可重新啟用該功能。

本週蘋果 iPhone 的群組 FaceTime 功能爆竊聽大漏洞！當用戶透過 FaceTime 撥打電話後，能在對方未接聽的情況下，同樣聽到對方那邊的聲音，甚至可以看到對方，這項漏洞恐淪為有心人竊聽、監看的最佳工具。

此消息是由一名 iPhone 用戶 Michele Thompson 向外媒爆料傳出，Thompson 稱她的孩子與朋友一起玩 FaceTime 時發現了這個漏洞，她曾試圖向蘋果報告這一漏洞，但卻從未收到蘋果回應。

此漏洞的發現之後，蘋果有因此功能收到多起訴訟，目前正在美國和加拿大等地展開調查。

為避免災情擴大，蘋果最先已關閉 FaceTime 群組通話功能，並表示會在下週的軟體更新中推出更永久性的解決方案。

蘋果完整聲明如下：

我們已經修復了蘋果伺服器上的群組 FaceTime 安全性漏洞，並將在下週發布軟體更新，為使用者重新啟用該功能。我們感謝 Thompson 一家提報這個錯誤。我們真誠地向受到影響的客戶和所有關心此安全問題的人道歉，並感謝大家在我們解決此漏洞抱持的耐心。

我們向客戶保證，當工程團隊掌握重現錯誤所需的細節，就迅速禁用群組 FaceTime 功能並開始修復。我們致力於改進我們接收和升級這些錯誤報告的流程，以便盡快提供給所需大眾。我們非常重視產品的安全性，並致力於繼續贏取蘋果客戶對我們的信任。