1MDB醜聞案延燒 高盛5大高管2018年終獎金遭扣發

高盛 (GS-US) 表示，由於正在調查 1MDB 醜聞案，將暫停發放部分高層的薪酬。

高盛週五在一份監管文件中指出，其董事會批准了一項沒收規定，使其「有彈性可降低未支付的 2018 年獎金規模，並 / 或放棄 2018 年相關的限制轉讓股份」

這恐讓前執行長兼董事長 Lloyd Blankfein 以及其他高層損失數百萬美元，端視 1MDB 醜聞案調查結果而定。

Lloyd Blankfein

高盛為 1MDB 基金分別在 2012 和 2013 年 3 次債券交易中籌措 65 億美元，該基金涉及貪污和洗錢的指控，且遭馬來西亞政府指控資產遭該基金掠奪，因而追討 6 億美元的 1MDB 債券承銷費用。高盛則聲稱，他們是受馬來西亞官員詐欺所致。

Blankfein 自 2006 年起擔任高盛執行長長達 12 年，去年 10 月卸下該職位，再於 12 月底自董事長職位退休。他 2018 年的薪酬為 2050 萬美元，包含 200 萬薪資和 1850 萬紅利，以及超過 1400 萬美元的限制性股票。

根據該監管文件，接任成為執行長和董事長的 David Solomon

去年獲得薪酬 2300 萬美元，其中包含 190 萬美元薪資、

2100 萬紅利和 1540 萬美元限制性股票。

該沒收規定可適用高盛截至 2018 年底前的 5 大高管。

高盛表示，「即日起將停止或撤回發放 2018 年薪酬長達 5 年，以視日後 1MDB 調查結果是否對委員會任何個人 2018 年年終酬庸有衝擊。」

除此之外，該文件稱高盛已經決定推遲計算 Blankfein 和其他前高管 2011 年的長期薪酬價值，「等更多資訊釋出再視情況。」