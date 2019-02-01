能源價格走跌 歐元區1月CPI創去年4月以來新低

根據《彭博社》報導，歐盟統計局 (Eurostat)今 (1) 日公布 1 月歐元區消費物價指數(CPI)，受能源價格走跌影響，數值降至 1.4%，創 2018 年 4 月以來新低。

歐盟統計局數據顯示，歐元區 CPI 已連續 3 個月下滑。

上述消息發布後，歐元兌美元變化不大，台北時間週五晚間 8 點 08 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.21%，至 1.1467。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

就組成成分來看，1 月能源價格年增幅，從先前的 5.5%，降至 2.6%；食品、酒類和菸草價格年增 1.8%，增幅持平。

服務業價格年增 1.6%，高於前值 (1.3%)；非能源工業產品價格年增 0.3%，低於前值 (0.4%)。

扣除波動價高的能源、食物價格後，歐元區 1 月核心 CPI 數值為 1.1%，創近 3 個月新高，但仍低於歐洲央行 (ECB)「接近但低於 2%」的目標。

ECB 在 1 月 24 日的貨幣決策會議中決議，維持三大基準利率不變。

ECB 聲明指出，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 於聲明中表示，若有必要，到期債券回收的本金，將再度投入市場，操作時間會持續至開始升息後「很長一段時間」，藉以維持良好流動性條件，以及貨幣寬鬆充裕程度。