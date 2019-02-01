日歐EPA正式上路 占全球貿易額36.9%

日本與歐盟經濟夥伴協定 (EPA)今 (1) 日正式生效，日本方面廢除 94% 的關稅，歐洲方面則廢除了 99% 的關稅；日本消費者將因此受惠，可用更便宜的價格，購買來自歐盟的商品；而日本企業出口的商品，也可望擴大在歐洲的市占率。

日歐 EPA，這個市場擁有 6 億 4000 萬人口，在 2017 年全球 GDP 占了 27.8%，在全球貿易上占了 36.9%。而去年 12 月 30 日，由包含日本在內的 11 個國家所組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 正式生效，巨大的自由貿易圈也接連出現。

日歐雙方簽暑 EPA (檔案照片) (圖：AFP)

根據日本政府所作的估算，伴隨 CPTPP 與日歐 EPA 正式生效，將為日本的 GDP 帶來 13 兆日圓的效果。而對日本國內就業市場，也會帶來 75 萬個就業機會。

在歐盟方面，由於關稅的廢除，每年不用再支付約 10 億歐元的關稅。也因此，歐盟將出口更多的商品到日本，預估加工食品出口將增加 51%。起士等乳製品更將大增 215%，金額上增加約 900 億日圓。在成衣等方面也將增加 220%，大增 6500 億日圓左右。

日歐 EPA 的生效，除了廢除關稅之外，在電子商務等方面的經濟規則也變得更完備。日歐雙方的企業，在兩地的商業活動也變得更為容易。

但是需要留意的是，今後英國的脫歐動向。如果屆時英國「無協議脫歐」，關稅的課徵將會回到原來規定，也勢必造成市場上的混亂。因此，日本方面希望英國在脫歐程序上應避免發生無協議的情形，若雙方關稅需回到原先規定，也需設定緩衝期。