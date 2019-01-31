〈房產〉日系藥妝連鎖搶進百貨車站 本土品牌續展店迎戰拼市占

台灣新型態藥妝零售市場異軍突起，與台灣屈臣氏、統一 (1216-TW) 旗下的康是美拓點模式不同，新型態藥妝策略從捷運站到百貨公司到各大熱門景點，實體店面大張旗鼓一家接一家設點，顯示零售市場並未受景氣影響，信義房屋旗下信義全球資產指出，本土藥妝業者如何在環境下突圍，差異化的經營模式將是未來重要課題。

信義房屋 (9940-TW) 集團信義全球資產指出，日本藥妝廠商看準台灣人愛買日本藥妝，實體店面持續來台設點，如松本清、Tomod’s、札幌藥妝等。即使曾經風靡一時的美妝聖地 SASA 宣布撤出台灣，但藥妝市場在近幾年快速拓店成長，異軍突起的態勢，絲毫未受景氣不佳的影響。

信義全球資產經理王維宏表示，台灣藥妝市場版圖競爭越來越激烈，日商積極搶攻來台拓點，除進駐在百貨公司以及捷運站附近，各大熱門逛街勝地例如東區、西門町都可以看到他們占據位置佳的地點，由於西門商圈已成為國外旅客觀光景點，這幾年西門町旅客持續成長，藥妝業者也看準西門市場紛紛進駐，而本土藥妝業者在面對日商大舉插旗搶占此一市場版圖，如何能在這競爭環境下突破重圍吸引消費者，差異化的經營模式將是未來重要課題。

信義全球資產分析，近年藥妝拓點模式，日商 Tomod’s 在選址方面，除了進駐捷運站內，在一級戰區信義區更開了 4 家店，2019 年甚至大動作的進駐微風南山，從街邊店搶進到百貨公司，希望藉由百貨公司的人潮帶來商機。而看準台灣市場。

松本清在去年首度搶進台灣開店，一年之內在台開了 2 家店，分別進駐誠品南西以及忠孝東路商圈，而唯一和 Tomod’s 不同的是，雖然少了日本熱銷藥品，但松本清靠著自有品牌闖天下仍然創造佳績。日藥本舖則在去年開了 10 家以上的店面，展店方式多進駐百貨公司、商場以及車站商場，靠著車站每日流動的人潮，刺激消費慾望。

信義全球資產指出，屈臣氏以及康是美賣的產品從美妝、藥妝、生活用品、醫美保建到男性用品等，由於產品類較生活化，選點著重在社區型商圈，本土上市的美妝百貨寶雅，去年全台展店突破了 200 家，家數一年比一年快數擴張，承租坪數從 100-400 坪，近年拓店模式則較偏向台北蛋黃區。依據經濟部最新統計，藥品、醫療及化妝品零售業營業額去年 1-11 月營業額 1919 億元，創歷年同期新高，隨著生活水準的提升，以及外來的投資，商業形態逐漸改變，從美妝、藥品、保養品、生活用品到零食等，複合式經營成為時下最夯趨勢。

電商雖然在這幾年大幅成長，但藥妝零售市場卻未受影響，依據 2018 年統計調查，藥妝零售業銷售管道以實體店面為主佔 96.4%，而透過電子商務銷售僅佔 2.9%，顯現出消費者還是喜歡到實體店面購買藥妝商品，主因是實體店面有藥師及專業美容諮詢師可做諮詢服務，而化妝品又提供試用，能夠更有效的找到適合自己的商品。