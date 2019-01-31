〈房產〉年節前房市買氣仍穩定 門市1月交易量年增近7%

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 1 月房市交易狀況，2019 年 1 月房市交易狀況表現穩定，整體門市交易量較去年同期增加 7%，較去年 12 月則減少約 7%，由於 1 月份接近農曆年節，通常交易量都會出現季節性明顯衰退，不過今年買氣明顯優於去年同期且衰退並不顯著。

信義房屋 1 月的交易量穩定反映當前市場自住買盤需求持穩，而表現最好的仍是高雄市，交易量年增幅度超過 2 成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1 月房市呈現「南熱北溫」，以 1 月穩定的自住買氣來看，過完年後預料買氣很快也會回籠，若以區域表現來看，高雄還是今年房市能見度最高的區域。

曾敬德表示，通常過年前一、兩周市場買氣就會轉淡，不過今年買氣即使靠近過年仍維持穩定，尤其是首購在 1 月成交占比明顯拉升，即使年前購屋無法入住，但遇到合適的房屋首購族仍願意在年前完成購屋需求。

以區域表現來看，市場表現最好的是高雄市，高雄市的交易量 1 月較去年同期增加約 25%，但和 12 月相比則減少 14%，主要因為 12 月選舉後買盤回籠，導致 12 月的基期較高，而今年 1 月的高雄房市買氣和去年相比，明顯好上許多，除了自住市場買氣回籠外，店面交易等市場也見到明顯回溫。

至於北部則可發現交易狀況也優於去年同期，北市交易量年增 4%，新北市則是年增 13%，北市的北投、萬華與文山等相對平價區，1 月的房市買氣都比去年同期好，新北市則是第一圈的新店、中和與三重地區表現穩定，交易量呈現年增與月增的表現。