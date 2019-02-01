數位經濟創造新財富、新貧窮

阿里巴巴集團旗下研究團隊－「羅漢堂」在達沃斯世界經濟論壇年會時公布成立以來的第一份研究報告：「數字技術與普惠性增長」。內容以中國的科技發展為例，表達數位科技為經濟帶來的正面影響。

報告內容指出，這波數位革命與之前的經濟革命相比，有兩大根本上的不同：一是、普及的 低門檻；二是、數位化訊息的低成本和非競爭性。

由於數位化的普及，婦女、窮人、少數民族和殘障人士等弱勢經濟群體，能夠在數位經濟中取得前所未有的知識，並提供服務。

偏鄉地區也能利用數位化迅速縮小與高度發展地區的差距，同時，比較經濟利益也更能發揮作用，各地特產能利用網路迅速散播。

若從國家層面來看，中國在進入數位化時代後，迅速拉近與已開發國家經濟實力差距。從一路上的科技產品接受者，慢慢也推出自家科技產品，並銷往國際。

而在面對快速發展的數位經濟，政府扮演最重要的角色，要將這些技術轉變為公共財，能更公平的讓一般民眾使用，同時也需要制定更完善的具彈性的監管政策，不能因過度強調風險，而阻礙實驗和創新。

圖: 鉅亨網

數位經濟豐富人生!?

現在只要能連上網路，知識就是無限的，想要找尋什麼「Google」就好。在 20 年的網路發展中，「Google」已經成為隨身萬用字典。在網路世界沒有分富人與窮人，只要有心人人都可以成為「知識富人」。

但同樣地大家也都可以明顯感受到，人與人之間因為網路快速發展使得距離越來越遠，即便彼此間距離只有一公分，但心與心之間卻相差十萬八千里。最明顯的就是一家人在餐廳吃飯，很多人都各自滑手機，人與人基本的交談漸漸消失。

回想起小時候休閒活動以戶外為主，但在這一代「宅男」則是越來越多。就算到戶外也還是看到很多低頭族，彷彿大家就像是被手機推到戶外曬太陽。或許數位經濟能帶來明顯的財富成長，但在「質」的方面是不是有退步之慮，值得深思。

此外，數位經濟能帶來「均富」嗎？數位經濟是有能力帶來知識上的「均富」，但在財富方面可能就不是如此。

根據 Oxfam 公布的 2017 年度的全球貧富失衡報告中指出，2017 年在全球金字塔頂端的 1% 富豪，持有財富依舊比剩下的 99% 還多。而在 2017 年，全球 82% 的財富成長，都被收進 1% 富豪的口袋裡—出現富者越富、貧者越貧的情況，且進入到一年比一年嚴重的恐怖循環。

相信人絕對是有無限潛力，能好好運用「數位化」這個工具，為生活帶來「便利」。但我們也要反思，人也是極易怠惰的生物，有時「便利」不斷的演進就會漸漸失去原本創造「它」的初衷。切記，如果想要利用科技創造更高的財富，也必須要付出同等程度的努力，「天下沒有白吃的午餐」。

