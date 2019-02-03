中國1月服務業PMI降至53.6 惟新出口訂單創一年新高

週日 (3 日) 中國公佈 1 月財新 Markit 中國服務業 PMI 為 53.6，比上月 2 下滑 0.3 個百分點，但仍高於 50 的景氣分水線；此前公佈的財新製造業 PMI 則創下 2016 年 3 月以來新低，打擊財新中國綜合 PMI 回落 1.3 個百分點至 50.9。

圖: IHS Markit，財新

中國 1 月財新服務業 PMI 53.6，高於預期的 53.4，但低於前值 53.9；中國 1 月財新綜合 PMI 則為 50.9，大幅高於前值 52.2。

細項來看，中國 1 月服務業新出口訂單是大幅上升，創下 14 個月以來最高，市場分析，外需回暖是 1 月中國服務業新訂單上升的最重要原因，其中，服務業新出口訂單量顯著增長，增速創 14 個月新高。受訪企業反映，海外客戶增加，加上企業加大力度開發海外業務。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生博士評論針對整體 1 月綜合 PMI 數據表示，1 月財新中國綜合產出指數錄得 50.9，較上月顯著下降，但不及去年 10 月創下的低點。

分項來看：

1. 新訂單指數降幅較大，而出口訂單指數大幅回升、站上榮枯線，體現內需放緩壓力較大，而出口在邊際上起到正向作用；

2. 就業指數回升至榮枯線，穩就業取得一定成效；

3. 投入價格和產出價格指數皆有回落，物價增長繼續放緩；

4. 未來產出指數反映的企業家信心繼續小幅向上，但並未根本改善。

鐘正生認為，整體而言，中國 1 月內需放緩明顯拖累中國經濟，而出口在中美貿 易談判的積極進展之下獲得邊際改善。中國內需托底政策的效果，及中美貿易戰的後續演繹仍然是決定經濟走向的關鍵，考慮到政策並非強刺激，經濟下行趨勢暫難扭轉。