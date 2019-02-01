中國1月財新製造業PMI再示弱 海外需求略為上升

中國製造業在新的一年仍在進一步放緩，最新的經濟數據再次證實了這一點。

週五公布的 1 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 48.3，較去年 12 月的 49.7 更低 1.4 個百分點，為 2016 年 3 月以來新低，原本分析師預期為 49.5。

(圖表取自財新網)

先前中國國家統計局公布的 1 月官方製造業 PMI 為 49.5，較前月微升 0.1 個百分點，略高於分析師預期的 49.3。

製造業產出指數 1 月落入收縮區間，受訪廠商反映，需求減弱導致廠商調整生產計畫。

調查呈現內需低迷，海外需求上升的情況。新訂單總量連續兩個月下降，同時降幅加大；新出口訂單指數結束九個月下降，升至擴張區間，為 2018 年 4 月以來新高。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，新出口訂單指數出現大幅反彈，反映中美貿易「休戰」之後，企業出口訂單得到了明顯修復。

業界信心略有改善。製造業界對未來 12 個月的經營前景信心度回升至八個月以來高點。

鐘正生表示，1 月以基建為代表的逆周期調控政策，並未取得明顯成效，製造業內需大為收縮，但中美貿易磋商進展積極，外需轉向積極，成為一大亮點。

部分經濟學家認為，疲弱的製造業數據下，北京可能不得不加大對經濟放緩的支持。去年中國的增長放緩至 6.6%，為 28 年以來最低的成長率。