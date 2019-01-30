〈財報〉阿里巴巴上季營收年增41%、突破千億人民幣 盤前股價漲逾1%

阿里巴巴 (BABA-US) 今 (30) 日公布 2019 財年第 3 季 (截至去年 12 月) 財報，營收年增 41%，突破人民幣千億元大關；該消息發布後，阿里巴巴盤前股價漲逾 1%。

台北時間週三晚間 9 點 43 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，阿里巴巴股價上漲 1.67%，至 159.50 美元。

阿里巴巴盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

財報顯示，阿里巴巴 2019 財年第 3 季營收為人民幣 1172.7 億元，年增 41%，主要受惠於核心電商業務 (營收為人民幣 1028.4 億元，年增 40%)，以及雲計算業務 (營收為人民幣 66.1 億元，年增 84%) 營收大幅成長。

第 3 季數位媒體及娛樂營收為人民幣 64.91 億元，年增 20%；創新及其他業務營收為人民幣 13.33 億元，年增 73%。

阿里巴巴成為中國首家單季營收突破人民幣千億元的互聯網公司，值得注意的是，雖然第 3 季營收年增率達 41%，卻是 2016 年以來最低增幅。

第 3 季淨利為人民幣 330.5 億元，年增 37%；調整後每股純益 (EPS) 為人民幣 12.19 元，年增 15%，優於市場預期 (人民幣 11.21 元)。

淘寶移動月度活躍用戶達到 6.99 億，較 2018 年 9 月增加 3300 萬；年度活躍消費達 6.36 億，與截至去年 9 月 30 日的 12 個月期間相比，增加 3500 萬。

阿里巴巴 CEO 張勇表示，公司上季業績表現強勁，顯示堅持為近 7 億消費者提供更好服務的方針，是正確的。

分析師看法

根據《彭博社》報導，Blue Lotus Capital Advisors 創辦人兼執行長 Eric Wen 說，市場可能會認為，最糟的情況，已經過去了，阿里巴巴股價可望上漲。

投行 Bernstein 分析師 David Dai 指出，阿里巴巴可謂中國電商領導者，隨著北京當局接連祭出刺激經濟措施、貿易戰緊張情勢趨緩，預估 2019 下半年經濟環境將有所改善。