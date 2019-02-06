〈名人書單〉南亞科總座李培瑛推薦《刷新未來》 學習微軟CEO管理經驗

學習企業的董座或總座等高層，觀察產業的視野或看待世界的角度，往往能從中有不同的體悟。南亞科總經理李培瑛推薦微軟執行長薩蒂亞．納德拉 (Satya Nadella) 所著的《刷新未來：重新想像 AI+HI 智能革命下的商業與變革》一書，他認為，管理者可從中汲取其管理微軟時的經驗。

微軟在 PC 時代時，可說是稱霸科技大廠的佼佼者，個人電腦是微軟當時最大的營收來源，不過，當進入雲端時代後，市場情況出現翻轉，在搜尋服務、線上廣告等軟體層面，無法匹敵 Google 與 Amazon，而在硬體方面，又被 Apple 拋在後頭，面臨兩難的局面。

微軟現任執行長納德拉曾於 2008 年擔任微軟線上搜尋與廣告事業部工程部主管，負責搜尋引擎 Bing，並開發廣告拍賣功能，並於 2010 年領導微軟營收第三高事業單位「伺服器與工具事業部」，打造 Azure 雲端平台，而在微軟創辦人比爾蓋茲退休後，納德拉從 2014 年起接任執行長，大力轉型，並在接手後 4 年內，就讓微軟市值從新台幣 9 兆元、躍升至 25 兆元。

納德拉在書中分享自己作為專業經理人，如何尋找組織靈魂，在不變的價值中融入新思維，以同理心領導並改變公司文化，帶領微軟走向轉型。除分享管理經驗外，納德拉也點出微軟目前投資的人工智慧、混合實境、量子運算等三大關鍵技術趨勢解析，並分享面對未來科技衝擊時的思辨架構。

李培瑛說，在這本書中，不只關於管理企業，還有納德拉的人生經驗分享，他提及自己如何在 20 多歲由印度移民美國，最後接任執行長一職，帶領微軟轉型，對管理者來說，可以從書中汲取許多經驗。