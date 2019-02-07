〈年後換工作〉大立光擴廠廣募工程人才 房仲業求才達1.7萬人

台灣薪資水準停滯不前，許多人在春節後打算轉換跑道，光學元件廠 2018 年營運轉佳並轉盈，同時擬訂產能擴充方案，股王大立光 (3008-TW) 在台中積極購地、擴充投資最受矚目，地產業步出谷底，房仲業也積極求才，募集人員達 1.7 萬人。

大立光位於台中精密機械園區的二廠興建工程已完工，目前進度陸續有機具、設備進駐程序，大立光也持續在台中工業區購地擴廠，光 1 月就投入逾 28 億元資金，購入兩筆合計達 1 萬坪的建廠土地準備建廠，目前大立光以各項工程人才最缺。

大立光執行長林恩平指出，目前以電機、資訊工程及機械相關的人才最缺，也持續進行招募中。

對比光學元件產業，行政院主計總處於 2018 年公布台灣人力運用調查統計指出，目前國內的 906.2 萬名受僱勞工中，月薪低於 3 萬元者仍有 301.6 萬人；顯見台灣的就業環境、薪資水準，在金豬年仍有非常大的進步空間，而地產業來看，也有積極徵才的動作，以迎接市場自底部的逐步回溫。

向來大規模徵才的房仲業，今年徵才動作也很熱，受惠房市緩步回溫，包括信義房屋、永慶房屋、中信房屋、東森房屋與住商不動產等 6 大連鎖房仲業者，今年預計招募約 1.7 萬人。

其中，徵才最多是永慶房屋，由於永慶房產集團旗下包括永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，去年展店上大有斬獲，因此今年永慶房屋在全台徵才也直攻 5000 人大關。永慶房屋指出，永慶穩健朝向全台成交市佔五成的目標努力，全集團全台徵才 5000 人。

看好台商回流潮加上九合一大選後大變天，東森房屋看今年全台房仲徵才目標為 3000 人，東森房屋經理于靜芳表示，房仲工作因具備挑戰性大、工作時間彈性、高獎金特性，吸引剛畢業的年輕人與想挑戰高收入的中年族群，近 2 年房市交易量回溫，東森房屋去年加盟店委託、交易量體增 2 成，不少績優房仲業績驚人，資深房仲業績甚至破千萬元。

看好國際肥咖條款上路、台商回流潮發酵，剛性買盤持續回籠，將支撐住宅、土地交易上揚，今年東森房屋也宣布海內外拓點 60 店、徵才目標 3 千人，各加盟店也祭出 60-70% 的高獎金制度，期待吸引想挑戰自己的優秀業務人才。

住商機構也以今年招募 3000 人為目標，台灣房屋今年在高雄、台南、台中和新北廣徵 2000 名人才。住商機構副總經理劉明哲表示，想要透過業務工作提高收入，房仲業是最佳選擇之一，雖然工時長、壓力大，但不動產單價較高，底薪加獎金制度較易創造高收入，且房仲業不需要向親友開發，可享受單純的工作樂趣，無論是甫出社會的年輕人，或是打算二度就業的中年族群，房仲業是一個非常好的表現舞台。

中信房屋則指出，未來持續培養儲備幹部，全台也預計招募 2000-2500 人。此外，信義房屋也表示，房市緩步回溫，信義房屋今年全台招募 2000 人。

而生命產業的龍巖 (5530-TW) 指出，不論在台灣或大陸都需要優秀人才加入，今年將召募 30-40 名禮儀服務人員儲備幹部，招募對象男女不拘，須具備專科、大學學歷，2 年以上工作經驗、具備第二外語能力，月薪及獎金將依學經歷提供 3-4.5 萬元，將培育第一線專業禮儀服務人才，受訓完畢成為禮儀助理後進行分發至全台 14 個禮儀服務處，龍巖也會輔導考取禮儀師執照。龍巖目前取得禮儀師執照人數已超過 100 位，為業界第一。

龍巖近年來積極拓展事業版圖，除了積極拓展生前契約市占率，且在全台擁有 7 座塔墓，涵蓋北中南東，提供一站式服務之外，在大陸經營版圖也於今年將正式啟動，首站來到浙江溫州，龍巖與遠洋合資成立的龍洋公司位於溫州人文公園，第 2 季服務中心即將完工，戶外墓園也會分區陸續完工，預計第 3 季開始銷售。