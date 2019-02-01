張忠謀退休、她卻更忙碌 張淑芬鼓舞企業接力傳愛

文╱林鳳琪

台積電慈善基金會投入的公益項目極多，掌舵的張淑芬情感豐沛，但決策明快果斷，她積極串連伙伴、搭建平台，讓愛心開枝散葉，要藉著這些「未來工程」改變社會。

「莊處長，這個有辦法解決嗎？」「不能自己生產嗎？」「材料很難找嗎？」「有多重？」「成本能降低嗎？」「需要多久時間？」「這麼久？你們是台積電耶……。」

拿起麥克風，台積電創辦人張忠謀的夫人、現任台積電慈善基金會董事長張淑芬的問題，就像機關槍子彈接連發射，「那我也要請問幫忙長輩洗澡的伙伴，沐浴板確實有需要嗎？」「有沒有其他替代方式？」「若我們真的開發量產了，實際效益如何？」「能不能先評估？我們要確認這些錢確確實實都用在刀口上。」

今年 1 月 10 日，張淑芬一早便搭高鐵南下，趕往台南勞工中心參加「愛互聯」平台的年度會議。一聽到伙伴門諾基金會替弱勢長者服務時遇到「沐浴板」太重、接觸面不夠平滑、容易割傷患者等難題時，她恨不得立即就能解決。

幾天後，她現身台北辦公室接受《遠見》專訪，當她結束訪談，準備起身要趕往下一個行程時，基金會裡等待的同仁立刻拿著報告圍了上來，一個個不同的專案都等著跟她討論、聽她的意見。從孝道、惜食、弱勢、獨老、遠端醫療照護、數據科學基礎教育等，非常多。

這些，不只是基金會的工作項目，更是讓 75 歲的張淑芬，仍願意投入心力改變社會的「未來工程」。

「張忠謀退休了 留夫人奮鬥」

不少人開玩笑說，張忠謀從他創辦的台積電退休了；卻把他的夫人張淑芬留在台積電，繼續打拚奮鬥。

跟同仁討論時，只見張淑芬不斷提出癥結點、反覆討論、辯證，走廊成了會議室；此刻，站在幾個大男人間，她顯得特別嬌小；但她專注堅毅的神情，又讓她顯得特別巨大。

這是張淑芬現今的「日常」。與十年前截然不同的是，彼時，她只是「張忠謀的太太」，就如同許多企業家夫人們，雖然偶爾也會參加公益，但逛街、下午茶、SPA 才是日常。

現在的她，「欲望真的少很多，好比說，衣服少買了，說不買，那是太矯情，」張淑芬自我調侃，「但珠寶、首飾這些奢侈品，真的不愛了。」

起點〉2009 年投身志工社

為獨居長者 搭照護安全網

轉變，始於 2009 年。

那年，金融海嘯重創全球，即使是產業資優生台積電，也得縮減相對不必要的支出開銷。原本台積電內部有一個志工組織「志工社」，來自公司的補貼也大幅減少。

台積電廠務處資深處長莊子壽回憶：「當時志工僅 300 人，很怕就散了，夫人有號召力，便情商她來當個『掛名』社長。」

沒想到，這個「掛名」的社長，卻比任何人都投入。例如志工社關懷獨居老人活動，一次、二次、三次……，她都參與，參與愈多，愈是牽掛，「活動結束後呢？」「獨居老人生病了怎麼辦？」她試圖為這些無人聞問的獨居長者，編織起一張綿密的安全網。

透過綿密的人脈網，中國醫藥學大學附設醫院、榮總、門諾基金會等，從醫界、企業、民間團體，甚至是政府決策單位，全都一一被她拉進來。2014 年「愛互聯」平台正式成立。

莊子壽解釋：「剛開始，她只是想做個平台，讓弱勢老人與醫療端接上。」但這只解決了醫療，「長者最需要的是什麼？健康與快樂。」「讓老人家不生病是（解決長照）最好的策略。」台積電又找來智慧系統業者與豐原、苗栗醫院合作開發遠端照護系統。

只是，「為什麼獨居老人愈來愈多？子女的角色呢？」張淑芬追根究柢，一層層撥開表象，直搗核心，「以前大多三代同堂，少有獨居老人，現代社會，人心變了，孝道也不見了。」她決定重拾傳統儒家精神，從教育扎根，推廣孝道。

茁壯〉2017 年社長變董座

衝現場勘災 立刻投注資源

於是，從最初的關懷獨居老人，到串連醫療、長照，衍生出愛互聯平台，又長出孝道教育。原本種下的小苗，已開枝散葉，長成了茁壯大樹。目前台積電員工近 4.7 萬人，加入志工社的員工就超過一萬人。

而志工社打下的基礎，台積電正式捐助 3000 萬元，於 2017 年 5 月成立台積電慈善基金會，由張淑芬擔任第一屆董事長，擴大推廣公益。接下來，張淑芬還要打造獨立於台積電之外的公益平台「把愛送出去」，讓企業友人以及有心人士，都能與她一起「造林」。

莊子壽形容，張淑芬心腸軟，每次看到災難新聞，就恨不得馬上到現場。八八風災、高雄氣爆、八仙塵爆、花蓮地震等，「她總是第一時間就想衝下去，我們常得替她踩煞車。」「她個性很急，尤其是遇到慈善，如果評估或回答較慢，她甚至會連發 12 道金牌（簡訊）。」

去年花蓮地震前，張淑芬正在太魯閣寫生。她形容，當時只聽到一陣雷鳴似的聲響，腳下的山開始搖晃，「當時不覺得怕，只是第一次這麼貼近地震。」

沒想到，傍晚回家，夜裡就傳出災情，張淑芬與幕僚天一亮就趕下去勘災。幕僚之一、基金會副執行長彭冠宇回憶，勘災北返後，張淑芬有時會顯得悶悶不樂、陷入沉思，「高雄氣爆，我曉得要做什麼。但花蓮地震，我們完全不知道能做什麼，我們能救人嗎？能救災民心中的恐懼嗎？」

房子、馬路能修好，但心理的害怕與恐懼，能弭平嗎？於是，修繕完花蓮近 500 戶弱勢家庭的房屋後，台積電辦了兒童營；幾個月後，又把台積電員工送到花蓮旅遊，重振當地觀光。緊接著，蔡英文、賴清德、台塑也接續帶隊到花蓮觀光，影響像漣漪般擴散開來。

地震整整半年後，台積電團隊才真正撤退，但也把愛留了下來，像是「一萬一戶」。莊子壽回憶，當時團隊固定跟張淑芬回報房屋修繕進度與個案關懷。很難想像，這年代，竟還有人連飯都沒得吃。

結盟〉揪伙伴接力傳愛

擴大公益 輸出成功模式

「80 多歲的陸媽媽是大陳義胞，與一對罹癌的子女相依為命，平時靠撿破爛為生。最近，回收不好做，經常一個月換不了 1000 元。她跟志工反應，萬一有天她走了，擔心兩個生病的孩子沒人照顧；辛酸的是，這對子女最擔心的也是，萬一他們先走了，老媽媽怎麼辦！」

「回報個案時，夫人常聽著聽著就忍不住掉眼淚。」但台積電畢竟人力、資源有限，張淑芬決定號召眾人，發起「一萬一戶」與專案急難救助。又一次，在台東偏鄉，她看到隔代教養的學童竟沒早餐吃，於是，很快的，與奇美食品合作的「惜食」計畫，也納入了項目。

「這些項目，並非事先訂出計畫，再去找個案照表操課，」莊子壽解釋，「而是隨時都在變形，從一個項目衍生出另一個，就好像一隻隻的變形蟲，既能獨立，也能合體。」張淑芬說，「台積電希望打造一個平台，光環不必在台積電。好比說，遠端照護模式成功做出來了，就交棒，讓更多人可以參與。惜食、一萬一戶都是。」

最近，隨著人工智慧應用愈來愈普及，張淑芬又忍不住開始擔憂，「我的朋友圈給小孩補英文、數學，什麼都學，連辯論都去上課；因此你無法想像，花東偏鄉竟有些小孩，連飯都吃不飽。AI 時代，教育資源落差，他們將更難翻身。」她不希望這些小孩跟城市有嚴重落差，這個根（數據科學基礎教育），「我會替他們扎下。」

或許是太感慨，張淑芬突然靜默了下來，幾秒後悠悠提起：「在我身上，有兩個巨大不同的世界。我看到人生的無奈，這種無奈是，有些人很認真做自己，但怎麼試，都無法成功；有些人一出生，不怎麼需要努力，就很成功。」她看到了某些人的命運，無法扭轉，只能幫助他們。

張淑芬曾經感謝張忠謀，給她這個公益的舞台，但張忠謀反而肯定她，「是你自己把這個舞台擦亮了。」

張淑芬的人生，也並非一路順遂。不願多談私事的她，淡淡地說，「我高中就到美國念書，然後就這麼糊里糊塗就過了。」

跟張忠謀結婚後，她不斷學習，提升自己，「我對自己要求比較高，尤其當張忠謀太太後。他是很有智慧的人，我不能讓他看不起。」除了大量閱讀，她學插花，朋友邀約，又開始習畫。

剛開始她臨摹名家畫作，張大千、趙無極都是她的最愛。但畫著畫著，遇到瓶頸，「朋友說，我畫風有誰有誰的影子，就是沒有『張淑芬』。」她一度中斷，三年不曾拿起畫筆，「後來張忠謀勸我，人的一生，能有一個真正的興趣很不容易，不要輕易放棄。」她才又重拾畫筆。

堅持，有了回饋。去年，她的畫作在蘇富比「現代藝術晚拍」，以約 839 萬元成交。現在她除了是張忠謀太太，也是慈善家，是張董事長，也是畫家。但她最在乎的，仍是張忠謀。

「到這個年齡 平淡就是幸福」

「他在台積電是決策者，一天 24 小時都在煩惱。他退出了，而且真正做到裸退，他現在（健康）很安定，我在外面做公益時也不用掛心。所以，我覺得，退休對他，對我來說，都很好。」

「到我們這個年齡，平淡、平靜就是最大的幸福。」說著幸福時，張淑芬嘴角揚起微笑，與談慈善時的時而哀傷、時而堅毅，截然不同，「聽音樂時，他拿一本書，我拿一本書，我們在書房裡，陽光就這樣照進來，那是我最幸福的時候。」

來源：《遠見雜誌》 2019 年 2 月

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