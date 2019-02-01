電動車接棒燃油商機 台灣能再創新二輪奇蹟？

文／林鳳琪

2018 年，中美貿易僵局壓垮全球經濟成長；國際能源總署發表的關鍵報告更指出，燃油車末路來臨，如果不改革，勢必被淘汰。

台灣將在 2035 年全面禁售燃油機車，距離大限之日僅剩 16 年。但危機就是轉機，全球電動車每年正以超過 50％的成長速度，異軍突起。

全球二輪產業中，台灣廠商長期扮演關鍵角色，在電動車熱潮之下，各家業者更是精銳盡出。《遠見》除了探訪多家指標性本土廠商，亦走訪歐亞各大車展，看看老品牌如何拚轉型？新創業如何打天下？一場又一場的新「二輪奇蹟」持續上演中，你絕對不能錯過！

2019 新年伊始，全球汽車產業仍籠罩在寒冬的陰霾中。

2018 年引爆的中美貿易戰，成了壓垮汽車產業的最後一根稻草，全球車市急凍。中國車市 28 年來首度下滑，半年內跌掉近二成；美國通用、福特汽車接連傳出大規模關廠裁員潮。

台灣國產車製造也不例外。在勞動部登記 3000 多位無薪假員工中，一半是汽車產業的員工。

韓國車市也預警將倒退十年，為防堵供應鏈倒閉骨牌效應，韓國政府已緊急啟動上兆韓元的救援計畫。

就在各國車市風雨飄搖之時，去年一份報告，更直接預告燃油車末日！

台灣燃油機車大限 僅剩 16 年

根據國際能源總署（IEA）發表的《國際電動車展望》（2018 Global EV Outlook），在環保、減碳、拯救氣候變遷下，近幾年來全球正掀起一股「移動革命」。

不少國家已宣布禁售燃油車的時間點。

六年後、2025 年就是歐洲挪威、荷蘭的燃油車大限年；2030 年，德國，甚至在亞洲斯里蘭卡的馬路上，恐將看不到傳統燃油新車的影子。

至於台灣，行政院已宣布，將在 2035 年禁售燃油機車。距離現在僅剩 16 年。

但危機就是轉機。在車市寒冬與燃油車末日逼近下，全球電動車每年正以超過 50％的成長速度，異軍突起。

根據 IEA 統計，2017 年全球新掛牌電動車達 300 萬輛，推估 2025 年將突破 2500 萬輛。屆時全球出廠新車中，每四輛車就有一輛是電動車。

不僅電動車市場崛起，因電池技術與充電設施愈見成熟，電動機車與電動單車的市場也正起飛。

連在越南，都能看到這股熱潮。當地最大房地產開發商 Vingroup 集團，去年就斥資逾千億元，打造 335 公頃的祕密造車園區，短短半年不到，便推出電動二輪車。

工研院產科國際所分析師曾郁茜也指出，以目前全球電動機車年複合成長率 12.1％推估，2020 年總銷量將達 135 萬輛，產值也將突破 1023 億台幣。

在這波全球交通工具的革命中，台灣並非毫無優勢。由於台灣在自行車與機車的上下游產業鏈布局完整，電動車熱潮猶如產業寒冬裡的一劑強心針。

例如自行車業，就明顯看到產業的轉型。台灣傳統自行車年產值，近三年像溜滑梯似的，一路從 2015 年 622 億元衰退至 2017 年僅剩 470 億元。

但電動自行車產值，風景卻截然不同。近幾年以年成長逾 70％之勢，屢創紀錄。經濟部統計處日前更推估，2019 年台灣電動自行車產值將突破百億元。

去年底，一年一度的台北自行車展上，不論是台灣整車廠龍頭巨大、美利達，或知名零配件供應商，煞車系統商彥豪金屬或鏈條廠桂盟等，紛紛推出最新技術與產品。

電動車商機旺 全球老將、新秀同場較勁

甚至，電子科技廠也有 100 多家參展；其中，不乏近年走紅歐洲與日本，由達方電子所創的電動自行車新品牌 BESV。「產業低潮多年，已經很久沒有這麼熱鬧了！」一位參展廠商興奮地說。

在車展上，巨大執行長劉湧昌興奮地向來賓解釋，台灣發展電動自行車已經 20 多年，已進入物聯網時代，巨大的車上裝了數十顆感應器，能隨時記錄、測試，優化人機介面的騎乘經驗。

一旁的巨大董事長杜綉珍興奮補充，例如空氣動力技術，柯 P 能做到一日雙塔，就是靠這個幫忙。這樣的設計也很適合女性，可以跟著車隊上山下海一整天不怕脫隊。她進一步表示，這技術是巨大自己開發的，每台車都有的標配，能提升附加價值與獲利。

與自行車展相隔不到一週，機車發源地義大利，於米蘭舉辦全球年度最盛大的機車展。米蘭與台北，機車與自行車，位於地球兩端，卻不約而同以電動車做為今年主流。

包括來自美國的哈雷（HARLEY）、歐洲的偉士牌（Vespa）等，全都推出電動機車。

台灣廠商在這個國際大展中，一點也不遜色。

隱藏在角落的新創品牌 OTTO BIKE，攤位毫不顯眼，卻擠滿人潮。這正是台灣廠商。

展場中央，二層樓高的巨型舞台，則由台灣龍頭光陽（KYMCO）斥資打造，展示六款車型，從電動自行車、小綿羊到商用車、能源系統，一字排開。此外，光陽大手筆租下米蘭大教堂附近的維拉劇院，發表首部由台灣設計自製的紅牌電動重機。

雷射燈光秀中，台下全球媒體全都摒息等待 SuperNEX 的出現。被稱為重機界超跑的 SuperNEX，果然沒讓大家失望。從時速 0 加速到 100 公里，只需 2.9 秒；雖是電動車，卻保有六段變速及引擎嘶吼聲的騎乘享受，更被外媒評選為 2018 年米蘭車展前五大最佳車款。

「電動機車的時代，我們看到了一個空前絕後的大好機會，是一個能讓 KYMCO 變成市場領先品牌的機會，」光陽董事長柯勝峯一身勁裝皮衣登場。為了這天，他已準備了近十年。「我們一直在等一個最好的時機，」柯勝峯不只一次強調。

美國印度潛力大 台廠摩拳擦掌

自從 2018 年初，行政院訂出 2035 年將禁售燃油機車後，台灣電動機車大戰隨即開打。

先是光陽搶在年初日本車展，推出 IONEX 車能網，與電動機車新創獨角獸 Gogoro 互別苗頭；緊接著，對手陣營聯手籌組聯盟。老大光陽也不甘示弱，由柯勝峯親自領軍，一路從日本、中國，打到法國、印度、義大利，又回防台灣，全球開戰。

這場戰爭從年初打到年底，雙方你來我往叫陣廝殺、互不相讓，更一路從個人版打到商用版，戰況愈演愈烈。

其實，不管是曾創千億產值的自行車，或曾居全球前四大機車生產國、第五大市場的機車，台灣的二輪產業，從品牌、整車組裝到關鍵零組件，大大小小廠商數千家。小小一個海島，卻擁有全球最完整的產業鏈，這也讓台灣在全球二輪產業居舉足輕重的地位。

曾郁茜進一步分析，隨各國紛紛訂出燃油車限售年限，再加上購車補貼、免稅等鼓勵，及再生能源、智慧城市等發展趨勢，都推升電動車快速發展。很快的，今年，全台電動機車產值就會突破百億台幣。

此外，東南亞因人口成長紅利，是未來成長最快的地區。又如印度，機車年需求約 2000 萬輛，市場潛力極大。而全球最大市場美國也不容忽視。

曾郁茜表示，過去中國是美國電動機車與相關零組件來源的主要進口國，占 78％；台灣則約 13％。中美貿易戰是台廠趁機搶進美國絕佳時機。

電動車時代來臨，台灣能否掌握黃金交叉關鍵，重演二輪奇蹟？值得關注。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 2 月

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